HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Ngày hội sách và văn hóa đêm" lần 4 tại TP HCM

Tin-ảnh: K.Ngân

"Ngày hội sách và văn hóa đêm" lần 4 sẽ được tổ chức với chủ đề "Vạn sắc văn hoa" tại Đường sách TP HCM.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh khu vườn văn hóa rực rỡ, ngày hội mở ra hành trình khám phá đa tầng với nhiều hoạt động phong phú.

Sau chương trình thí điểm đầu tiên vào cuối tháng 11-2025, "Ngày hội sách và văn hóa đêm" lần này được tổ chức nhằm mở rộng mô hình hoạt động văn hóa đọc, từng bước hình thành không gian sinh hoạt văn hóa về đêm phục vụ người dân và du khách.

Diễn ra từ ngày 27 đến 29-3, ngày hội gồm các hoạt động: khu giao lưu - trao đổi sách, Sân khấu chuyên đề - nghệ thuật truyền thống, chuỗi workshop sáng tạo như vẽ nghệ thuật, làm thủ công, không gian làng nghề, khu ẩm thực dân gian…

"Ngày hội sách và văn hóa đêm" lần 4 tại TP HCM - Ảnh 1.

Các hoạt động dân gian thu hút người dân và du khách tại “Ngày hội sách và văn hóa đêm” ở Đường sách TP HCM

Đặc biệt, ngày hội lần này mở rộng hệ thống trò chơi dân gian theo hướng sáng tạo, tăng tính tương tác, giúp người tham dự vừa vui chơi vừa kết nối và cảm nhận văn hóa một cách tự nhiên.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TP HCM, cho biết ngày hội không đặt nặng yếu tố kinh doanh, mà hướng đến việc tạo không gian để các đơn vị, tổ chức giới thiệu những sản phẩm, hoạt động mang giá trị văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần cộng đồng.

Việc tổ chức "Ngày hội sách và văn hóa đêm" được xem là bước mở rộng thời gian vận hành, duy trì mạch sinh hoạt văn hóa liên tục từ sáng đến tối, giúp Đường sách hoạt động từ 9 giờ đến 22 giờ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo