"Ngày hội sách và văn hóa đêm" lần 4 tại TP HCM

Lấy cảm hứng từ hình ảnh khu vườn văn hóa rực rỡ, ngày hội mở ra hành trình khám phá đa tầng với nhiều hoạt động phong phú.

Sau chương trình thí điểm đầu tiên vào cuối tháng 11-2025, "Ngày hội sách và văn hóa đêm" lần này được tổ chức nhằm mở rộng mô hình hoạt động văn hóa đọc, từng bước hình thành không gian sinh hoạt văn hóa về đêm phục vụ người dân và du khách.

Diễn ra từ ngày 27 đến 29-3, ngày hội gồm các hoạt động: khu giao lưu - trao đổi sách, Sân khấu chuyên đề - nghệ thuật truyền thống, chuỗi workshop sáng tạo như vẽ nghệ thuật, làm thủ công, không gian làng nghề, khu ẩm thực dân gian…

Các hoạt động dân gian thu hút người dân và du khách tại “Ngày hội sách và văn hóa đêm” ở Đường sách TP HCM

Đặc biệt, ngày hội lần này mở rộng hệ thống trò chơi dân gian theo hướng sáng tạo, tăng tính tương tác, giúp người tham dự vừa vui chơi vừa kết nối và cảm nhận văn hóa một cách tự nhiên.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TP HCM, cho biết ngày hội không đặt nặng yếu tố kinh doanh, mà hướng đến việc tạo không gian để các đơn vị, tổ chức giới thiệu những sản phẩm, hoạt động mang giá trị văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần cộng đồng.

Việc tổ chức "Ngày hội sách và văn hóa đêm" được xem là bước mở rộng thời gian vận hành, duy trì mạch sinh hoạt văn hóa liên tục từ sáng đến tối, giúp Đường sách hoạt động từ 9 giờ đến 22 giờ.