Bạn đọc

Hình ảnh người dân như "nhảy múa" trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hiệp, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO)-Đường Nguyễn Văn Cừ có một số nơi lòng đường rất hẹp, chỉ khoảng 4-5 m, nhưng xe tải trọng lớn chạy liên tục khiến đường đã xấu lại càng xuống cấp nhanh

Những ổ voi, ổ gà trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hiệp, TP HCM (trước đây là phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xuất hiện dày đặc, khiến nhiều người như "nhảy múa" khi lưu thông qua khu vực này.

Cận cảnh đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM xuống cấp - Ảnh 1.

Từ phản ánh của người dân, sáng 4-11, phóng viên Báo Người Lao Động đã tận mắt "mục sở thị" con đường dẫn vào khu dự án khu đô thị Chánh Mỹ, đoạn đường dài khoảng 2 km đã xuống cấp và cần thiết phải được sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Cận cảnh đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM xuống cấp - Ảnh 2.

Nhiều chỗ nhựa đường đã bóc lên từng mảng, để lại những "ổ voi", "ổ gà" khá lớn như cái bẫy cho người đi đường

Cận cảnh đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM xuống cấp - Ảnh 3.

Theo tìm hiểu, dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ đã có từ năm 2007, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, nhưng do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay dự án vẫn chưa được thực hiện

Cận cảnh đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM xuống cấp - Ảnh 4.

Đường Nguyễn Văn Cừ hiện hữu, một số nơi lòng đường rất hẹp, chỉ khoảng 5 m, nhưng xe tải trọng lớn chạy liên tục khiến đường đã xấu lại càng xuống cấp nhanh hơn

Cận cảnh đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM xuống cấp - Ảnh 5.

Nhiều đoạn, hai bên đường xuất hiện những hố sâu, mỗi khi mưa lớn nước đọng lại thành vũng, người đi xe máy bị vồ ếch là điều không tránh khỏi

Cận cảnh đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM xuống cấp - Ảnh 6.

Do làn dành cho xe máy đã bị "biến mất", người đi xe máy phải đi ra giữa đường, rất nguy hiểm khi gặp xe tải trọng lớn

Cận cảnh đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM xuống cấp - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Thành Tài (SN 1963) cho biết đường Nguyễn Văn Cừ đã xuống cấp khoảng 1 năm nay, ông liên tục kiến nghị lên khu phố nhưng vẫn không thấy giải quyết. Theo ông, do đường nhỏ cộng với nhiều "ổ voi", "ổ gà" nên ông bị xe lớn ép và té ngã mấy lần

Cận cảnh đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM xuống cấp - Ảnh 8.

Đây là trục đường chính của phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ nên người dân lưu thông qua lại rất đông, đặc biệt là thường xuyên chở học sinh đi học trên tuyến đường này

Cận cảnh đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM xuống cấp - Ảnh 9.

Người dân rất mong mỏi chủ đầu tư và chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư để việc đi lại thuận tiện, đồng thời cũng có phương án cấm xe tải trọng lớn lưu thông vào tuyến đường này để đảm bảo an toàn cũng như hạn chế việc đường xuống cấp nhanh hơn

CLIP: Đường Nguyễn Văn Cừ xuống cấp

Đường xuống cấp

Đường xuống cấp

Dân TP Cà Mau kêu cứu vì đường xuống cấp nghiêm trọng

(NLĐO) – Đường xuống cấp nghiêm trọng, người dân TP Cà Mau (Cà Mau) chỉ biết kêu trời.

Khổ sở với những con đường xuống cấp

Nắng thì bụi, mưa nước đọng thành vũng, nhiều con đường trở thành những cái bẫy đối với người đi đường

Dân TP Cà Mau kêu cứu vì đường xuống cấp nghiêm trọng

(NLĐO) – Đường xuống cấp nghiêm trọng, người dân TP Cà Mau (Cà Mau) chỉ biết kêu trời.

tỉnh Bình Dương giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị HUD Chánh Hiệp
