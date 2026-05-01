Thời sự Xã hội

Hình ảnh người dân tìm về “đầu não” cách mạng miền Nam dịp Lễ 30-4 và 1-5

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dịp Lễ 30-4 và 1-5, người dân từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành đổ về Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, lắng lại trước dấu tích chiến tranh

Video: Đông đảo du khách tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trong kỳ nghỉ lễ

Hình ảnh người dân tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30 - 4 - Ảnh 1.

Trong những ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đón lượng lớn du khách từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Hình ảnh người dân tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30 - 4 - Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ sáng sớm 1-5, dòng người đã đổ về khu di tích, nhiều thời điểm các lối vào khu rừng căn cứ đông kín. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đến sớm để tránh nắng, tranh thủ khám phá trọn vẹn không gian lịch sử

Hình ảnh người dân tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30 - 4 - Ảnh 3.

Du khách tham quan, tìm hiểu tư liệu, hiện vật tại nhà truyền thống Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Không gian trưng bày tại nhà truyền thống tái hiện sinh động quá trình hoạt động của cách mạng miền Nam

Hình ảnh người dân tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30 - 4 - Ảnh 8.

Du khách chăm chú nghe thuyết minh, tìm hiểu lịch sử tại khu nhà truyền thống

Hình ảnh người dân tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30 - 4 - Ảnh 9.

Nhà trưng bày lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý về thời kỳ kháng chiến

Người dân dừng chân tại nhà truyền thống để xem hình ảnh, hiện vật lịch sử.

Hình ảnh người dân tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30 - 4 - Ảnh 13.

Giữa không gian rừng già đặc trưng của miền Đông Nam Bộ, những căn nhà chòi lợp lá trung quân đơn sơ hiện ra, gợi lại một thời kháng chiến gian khó. Bên trong, các hiện vật như bàn làm việc, võng, đèn dầu, bếp Hoàng Cầm… vẫn được gìn giữ, tái hiện sinh động đời sống của cán bộ, chiến sĩ cách mạng.

Tại khu nhà làm việc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – điểm dừng chân thu hút đông du khách – những hố bom còn in dấu xung quanh khiến nhiều người lặng đi. Không ít du khách đứng khá lâu, quan sát từng chi tiết như để hình dung rõ hơn về sự khốc liệt của chiến tranh.

Hình ảnh người dân tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30 - 4 - Ảnh 17.

Chị Phạm Trọng (bên phải) - 30 tuổi, quê Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xuất phát từ TPHCM lúc sáng sớm. Với chị, chuyến đi này không đơn thuần là tham quan.“Trước đây, tôi chỉ nghe kể đây là "đầu não" của cách mạng miền Nam. Nhưng khi tận mắt thấy những căn nhà, những hố bom còn lại tôi mới hiểu rõ hơn chiến tranh không phải là những câu chuyện xa xôi mà rất thật và rất khốc liệt” – chị Trọng nói.

Hình ảnh người dân tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30 - 4 - Ảnh 18.

Theo chị Trọng, chính những dấu tích còn nguyên vẹn đã tạo nên cảm giác “chạm vào lịch sử”. “Nhìn những gì còn lại, tôi thấy sự hy sinh của thế hệ đi trước không phải là điều gì trừu tượng. Nó hiện hữu ngay trước mắt. Chuyến đi này khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn và trân trọng hiện tại hơn” - chị Trọng bày tỏ.

Hình ảnh người dân tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30 - 4 - Ảnh 19.

Cũng có mặt từ sớm, chị Trang (quê Tây Ninh) lần đầu đưa gia đình đến tham quan khu di tích ngay trên quê hương mình. “Trước giờ mình chỉ biết qua sách vở, nhưng khi đứng tại nơi từng là căn cứ cách mạng, cảm xúc rất khác. Vừa tự hào, vừa xúc động” - chị chia sẻ.

Hình ảnh người dân tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30 - 4 - Ảnh 20.

Theo chị, chuyến đi không chỉ giúp người lớn hiểu sâu hơn về lịch sử mà còn là cách để con trẻ cảm nhận rõ ràng hơn về quá khứ. “Những gì các con nhìn thấy ở đây sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc chỉ học trong sách” – chị nói thêm.

Hình ảnh người dân tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam dịp Lễ 30 - 4 - Ảnh 21.

Giữa không khí tháng tư lịch sử, dòng người tìm về Căn cứ Trung ương Cục miền Nam không chỉ để tham quan mà còn để đối diện với quá khứ - nơi những dấu tích chiến tranh vẫn còn đó, nhắc nhớ về một thời gian khó và ý chí kiên cường của cả dân tộc.


