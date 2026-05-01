Hình ảnh người dân tìm về “đầu não” cách mạng miền Nam dịp Lễ 30-4 và 1-5

Video: Đông đảo du khách tham quan Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trong kỳ nghỉ lễ
Không gian trưng bày tại nhà truyền thống tái hiện sinh động quá trình hoạt động của cách mạng miền Nam
Người dân dừng chân tại nhà truyền thống để xem hình ảnh, hiện vật lịch sử.
Tại khu nhà làm việc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – điểm dừng chân thu hút đông du khách – những hố bom còn in dấu xung quanh khiến nhiều người lặng đi. Không ít du khách đứng khá lâu, quan sát từng chi tiết như để hình dung rõ hơn về sự khốc liệt của chiến tranh.
