Văn hóa - Văn nghệ

TP HCM tri ân văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Kim Ngân. Ảnh: Quốc Thanh

(NLĐO) - Chương trình là một trong những sự kiện nổi bật trong chuỗi "Những ngày văn học, nghệ thuật TP HCM" lần thứ nhất.

Ngày 19-10, tại Trung tâm Hội nghị 272 (phường Xuân Hòa), UBND TP HCM tổ chức chương trình họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Dự họp mặt có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy, đại diện các ban Thành ủy, đại diện các sở ngành, lãnh đạo các hội văn học - nghệ thuật và các văn nghệ sĩ Trung ương Cục miền Nam.

TP HCM tri ân văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam - Ảnh 1.

Các văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam xúc động gặp nhau tại buổi gặp mặt

Ở R ( nghĩa là Căn cứ Trung ương Cục miền Nam), từng quy tụ nhiều gương mặt văn nghệ sĩ lừng lẫy như Trần Hữu Trang, Lý Văn Sâm, Giang Nam, Hoài Vũ, Nguyễn Văn Bổng, Anh Đức, Hồ Bông, Thái Ly, Nguyễn Quang Sáng, Huỳnh Phương Đông, Trang Thế Hy, Lư Nhất Vũ, Lê Quang Trang, Lê Giang…

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy khẳng định buổi họp mặt mang ý nghĩa sâu sắc, là dịp để thành phố tri ân những văn nghệ sĩ từng sống, chiến đấu và sáng tạo giữa bom đạn ác liệt. Đồng thời, cũng là dịp để thế hệ trẻ được tiếp nhận ngọn lửa đam mê, lòng yêu nước và lý tưởng nghệ sĩ - chiến sĩ từ những người đi trước.

TP HCM tri ân văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM (thứ 2 từ trái sang) và NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM (bìa phải) - trao hoa cảm ơn cho các văn nghệ sĩ giao lưu tại chương trình

"Thành phố luôn trân trọng, biết ơn và tin tưởng rằng, tinh thần ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để văn học - nghệ thuật TP HCM không ngừng phát triển, xứng đáng với truyền thống anh hùng của thành phố mang tên Bác" - bà Trần Thị Diệu Thúy chia sẻ.

Tại buổi họp mặt, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện khí thế hào hùng, tinh thần bất khuất của các văn nghệ sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ quyết liệt.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các văn nghệ sĩ từng hoạt động tại Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam với chủ đề "Âm vang một thời hoa lửa".

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nghệ sĩ Hồng Cúc, nhà thơ Lê Quang Trang, nhà thơ Trần Thị Thắng, họa sĩ Phan Hữu Thiện, đạo diễn Minh Trí đã có những chia sẻ về ngày tháng không thể nào quên ở R.

TP HCM tri ân văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn (ngồi giữa) chia sẻ những câu chuyện tại Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn xúc động chia sẻ: "Thế hệ chúng tôi ngày ấy chỉ có một ước mơ duy nhất là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Gian khổ, hy sinh đến mấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay, được sống trong hòa bình, được làm việc, sáng tạo theo khả năng của mình dù đã về hưu, đó là hạnh phúc lớn lao nhất".

Đại diện thế hệ văn nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh bày tỏ sự may mắn khi sinh ra trong gia đình có hai thế hệ đi trước theo đuổi âm nhạc dân tộc. Anh cho biết trong điều kiện thuận lợi của thời bình, giới trẻ hôm nay có nhiều cơ hội để học tập, sáng tạo nghệ thuật.

TP HCM tri ân văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP HCM và các văn nghệ sĩ chụp hình lưu niệm

"Là nghệ sĩ trẻ, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam qua từng tác phẩm, đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế nét đẹp phong phú, đặc sắc của âm nhạc dân tộc Việt Nam" - anh khẳng định.

Buổi họp mặt "Âm vang một thời hoa lửa" không chỉ là dịp tri ân và gặp gỡ mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, giữa nghệ thuật kháng chiến và nghệ thuật đương đại. Từng giai điệu, nét vẽ, câu thơ vẫn được gìn giữ, để văn hóa Việt Nam tiếp tục lan tỏa như dòng chảy của ký ức, niềm tự hào và sức sáng tạo bất tận.


