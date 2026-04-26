Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại một nhà trọ trong hẻm 52, đường Hàn Mặc Tử, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.



Nạn nhân là chị Đinh Thị V. (SN 1989, trú tại khu phố 23, phường Quy Nhơn Nam), được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, Công an phường Quy Nhơn Nam đã bàn giao đối tượng Trần Văn Lợi (SN 1984, trú khu phố 26, phường Quy Nhơn Nam) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 25-4, Trần Văn Lợi đến phòng trọ của chị V. để giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Tại đây, đối tượng đã dùng dao tấn công, khiến nạn nhân bị thương nặng, đặc biệt ở vùng đầu với nhiều vết chém.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng Đội SOS 115 Bình Định đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quy Nhơn Nam đã khẩn trương xác minh và làm việc với đối tượng. Tại cơ quan công an, Lợi đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.