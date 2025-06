Hình ảnh nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu tất bật thu hoạch sầu riêng xuất khẩu đi Trung Quốc

Tuy năm nay sầu riêng giá bán khá rẻ so với năm ngoái nhưng hợp tác xã vẫn rất chú trọng khâu đầu tư sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, an toàn nên có lượng đầu ra ổn định, giá vẫn đảm bảo hơn so với thị trường.