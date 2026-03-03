HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hình ảnh rước Cộ Bà vào ngày rằm tháng giêng tại Chùa Bà Bình Dương

Thanh Thảo

(NLĐO) - Lễ hội chùa Bà rằm tháng giêng được xem là lễ hội có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Bộ.

img

Lễ hội rằm tháng giêng tại Miếu Bà Thiên Hậu (người dân thường gọi Chùa Bà Bình Dương) được diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó lễ rước cộ Bà vào ngày rằm tháng giêng được du khách mong chờ nhất

img

Lễ diễn ra lúc đầu giờ chiều ngày 15 (rằm tháng giêng), nghi thức rước cộ Bà uy nghi bắt đầu cuộc diễu hành qua các tuyến đường quanh khu vực trung tâm phường Thủ Dầu Một, TPHCM

img

Đi đầu trong đoàn rước cộ Bà là 4 con Hẫu “mở đường của Bang Phúc Kiến” với hàng chục thanh niên theo sau, mặc đồng phục, mang cờ hiệu, kiếm và thanh long đao, tiếp theo là xe chở bộ tứ “Tây Du Ký”

img

Các đoàn lân, sư, rồng biểu diễn xen kẻ các đội gánh cờ, gánh hoa, biểu diễn âm nhạc

img

img

Theo sau đoàn rước cộ Bà là du khách và người dân địa phương. Đoàn rước cộ Bà kéo dài nhiều km, phủ kín các ngã đường

img

Hai bên đường đoàn rước cộ đi qua, người dân có đặt một cái bàn phía trước nhà đặt hương hoa, trái cây để cúng bà, khi tiếng trống của đoàn cộ gần đến người dâng thắp hương để cúng bà

img

Vào lúc kết thúc lễ hội, khi chiếc lồng đèn cuối cùng được lấy xuống sẽ là lúc đoàn lân từ cổng tam quan di chuyển vào sân miếu biểu diễn để “chúc Bà” trong tiếng trống, tiếng phèn la vang dội và tiếng reo hò của người tham dự lễ

img

Khoảng 18 giờ thì đoàn rước cộ về đến miếu Bà

Tin liên quan

Công an lưu ý người dân khi đi qua các tuyến đường trong 2 ngày cao điểm tại Chùa Bà Bình Dương

Công an lưu ý người dân khi đi qua các tuyến đường trong 2 ngày cao điểm tại Chùa Bà Bình Dương

(NLĐO) - Phòng CSGT đã thông báo việc điều chỉnh tổ chức giao thông ở một số tuyến đường trong thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động lễ hội và lễ rước Cộ Bà

Không khí tại Chùa Bà Bình Dương trước Lễ hội rằm tháng Giêng lớn nhất Đông Nam Bộ

(NLĐO) - Từ sáng sớm 1-3, rất đông du khách thập phương đã đến Chùa Bà Bình Dương thắp hương, xin lộc và cầu bình an

Hình ảnh khác lạ tại Chùa Bà Bình Dương vào mùng 7 tháng Giêng

(NLĐO) - Những năm trước, xung quanh Chùa Bà Bình Dương luôn tấp nập cảnh phát đồ miễn phí cho du khách, song năm nay không còn hình ảnh này

Đông Nam Bộ Rằm Tháng Giêng chùa Bà Bình Dương
