Bạn đọc

“Sướng mắt” với hình ảnh người dân đổ về hồ Trị An săn cá "khủng"

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Người dân mang lưới và các dụng cụ để săn cá khủng khi thủy điện Trị An đóng đập xả tràn

Sáng 19-10, con đường dẫn tới đập tràn hồ Trị An (Đồng Nai) chật kín người, phương tiện lui tới. Khi thủy điện đóng đập xả tràn, người dân lao xuống bắt những con cá khủng mắc kẹt dưới đập tràn.

Các loại cá người dân đánh bắt được gồm: Cá mè, cá tra dầu, cá lăng vàng, cá lăng đuôi đỏ, cá mè dinh, cá trắm đen… Sau đó, người dân bán cá ngay tại chân đập, nhiều người dân kiếm hàng triệu đồng.

Người dân săn lộc trời dưới chân đập hồ Trị An

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 2.

Sáng 19-10, hàng trăm người dân xã Trị An và khu vực lân cận tỉnh Đồng Nai đổ xô về khu vực chân đập hồ Trị An (xã Trị An, Đồng Nai) để bắt cá.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 3.

Trên bờ, đông đảo người dân dõi theo và cổ vũ

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 4.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 5.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 6.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 7.

Người dân mang theo dụng cụ khi đánh bắt cá ở chân đập Trị An gồm lưới, chài và chĩa

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 8.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 9.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 10.

Niềm vui của người dân khi bắt được cá khủng

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 11.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 12.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 13.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 14.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 15.

Hàng trăm người dân bắt cá khủng tại hồ Trị An khi đóng đập xả tràn - Ảnh 16.

Theo người dân, mỗi khi Thủy điện Trị An kết thúc xả lũ là trở thành “mùa hội bắt cá”. Trong thời gian xả lũ, nước từ hạ nguồn sông Đồng Nai dâng cao, mang theo nhiều cá lớn. Khi cửa xả đóng, đàn cá bị chặn lại, mắc kẹt ở vùng nước dưới chân đập tạo cơ hội cho người dân địa phương săn bắt như món quà thiên nhiên ban tặng.


Tin liên quan

Sau bão Ragasa, người dân Macau (Trung Quốc) xuống đường… bắt cá

Sau siêu bão Ragasa, thay vì cảnh tượng u ám thường thấy, đường phố Macau (Trung Quốc) lại hóa thành “ngư trường” với cảnh tượng người dân thi nhau… bắt cá.

VIDEO: Háo hức xem chụp đìa bắt cá đồng ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ

(NLĐO) – Người dân và du khách háo hức khi xem chụp đìa bắt hàng trăm kg cá đồng ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ

CLIP: Nhiều người vây bắt cá sấu lớn nghi xổng chuồng

(NLĐO) – Nhiều người nghi con cá sấu khoảng 80 kg xổng chuồng từ cơ sở nuôi nhốt rồi bò ra phía biển ở Bạc Liêu

