Hình ảnh tàu biển du lịch đầu tiên của năm 2026 đưa 2.800 khách châu Âu đến Nha Trang

Ngày 4-1-2026, Khánh Hòa đón tàu du lịch biển Costa Serena, cập Cảng Du thuyền quốc tế Ana Marina (phường Nha Trang), mang theo khoảng 2.800 du khách, chủ yếu đến từ các nước châu Âu, khởi hành từ cảng Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo kế hoạch, tàu Costa Serena cập bến Nha Trang từ 12 giờ đến 21 giờ cùng ngày. Trong thời gian lưu trú ngắn, du khách được đơn vị tổ chức nhiều chương trình tham quan, trải nghiệm các điểm đến nổi bật như Chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar, Nhà thờ Đá, I-Resort, Chợ Đầm, Skylight Bar, khu vực Quảng trường – Tháp Trầm Hương, Công viên bãi biển Nha Trang; đồng thời trải nghiệm xích lô truyền thống Việt Nam, tạo ấn tượng về nét văn hóa bản địa đặc trưng.

Tàu biển Costa Serena neo giữa vịnh Nha Trang đưa 2.800 du khách châu Âu thăm phố biển

Sau khi kết thúc chương trình tham quan, tối cùng ngày tàu Costa Serena sẽ rời Nha Trang để tiếp tục hành trình đến cảng TPHCM.

Đáng chú ý, Costa Serena là chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên cập cảng Nha Trang trong năm 2026, mở đầu cho mùa du lịch tàu biển đầy triển vọng của Khánh Hòa.

Những du khách tàu biển quốc tế đầu tiên của năm mới 2026

Lực lượng chức năng làm thủ tục nhập cảnh cho các du khách tàu biển

Theo lịch đăng ký của các hãng tàu biển quốc tế, trong 2 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa dự kiến đón thêm 8 chuyến tàu biển, với khoảng 13.500 lượt khách.

Ngành du lịch Khánh Hòa nhận định, việc liên tục đón các chuyến tàu biển quốc tế ngay từ đầu năm là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và tăng trưởng của du lịch tàu biển, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, gia tăng doanh thu dịch vụ và khẳng định vị thế của Nha Trang – Khánh Hòa trên bản đồ du lịch biển khu vực.