Hình ảnh ùn ùn đi thưởng thức bánh mì tại lễ hội ở trung tâm TPHCM tối 23-4

Tối 23-4, Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 - năm 2026 với chủ đề "Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu", đã được khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám (TPHCM). Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 23 tới 26-4.

Có 168 gian hàng quy tụ tại lễ hội, trong đó nổi bật là những thương hiệu bánh mì nổi tiếng của TPHCM và cả nước như bánh mì Huynh Hoa, bánh mì Trang, bánh mì Cụ Lý…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết Lễ hội Bánh mì Việt Nam được tổ chức thường niên không chỉ là dịp tôn vinh giá trị của món ăn đặc trưng mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TPHCM nói riêng - một điểm đến năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

"Lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch ẩm thực trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của TPHCM. Trong thời gian tới, sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp để xây dựng các sản phẩm du lịch ẩm thực đặc sắc, chuyên nghiệp, gắn với hệ thống sự kiện, lễ hội và các chương trình trải nghiệm nhằm nâng cao vị thế điểm đến TPHCM" – ông Bình nói.

Khách nườm nượp tới lễ hội bánh mì, diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám, TPHCM

Càng về tối, khách tới lễ hội càng đông

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, cho biết lễ hội năm nay có nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, cùng nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi Pagett Award, các buổi tọa đàm và hoạt động giao thương.

"Lễ hội bánh mì góp phần vào nâng tầm vị thế của sản phẩm du lịch TPHCM - nơi hiện diện một cách phong phú và sống động ẩm thực Việt Nam và quốc tế" – bà Khánh nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay trong ngày đầu tiên của lễ hội, người dân và du khách, trong đó có nhiều khách quốc tế đã ùn ùn tới tham quan, thưởng thức đủ loại đặc sản bánh mì. Càng về tối, lượng khách tới càng đông. Tại nhiều gian hàng, khách xếp hàng chờ tới lượt mua bánh mì và các món ăn ẩm thực đặc trưng vùng miền.

Anh Minh Hoàng (ngụ phường An Lạc, TPHCM), chia sẻ đến với lễ hội, anh và gia đình sẽ trải nghiệm các loại bánh mì như Huynh Hoa, Pew Pew & món chả mực Hạ Long. Về giá cả, anh cảm thấy phù hợp với người dân và anh cũng cảm nhận không khí ở đây rất nhộn nhịp khi có hàng ngàn người dân mua sắm cũng như đa dạng các sản phẩm không chỉ bánh mì mà còn có chè, nước trái cây, đặc sản vùng miền.

"Tối nay tôi ăn đến khi nào no mới về. Dù ở xa nhưng khi biết đến lễ hội bán nhiều món, đặc biệt bánh mì, tôi đã rủ gia đình cùng đi đến đây để trải nghiệm" - anh Hoàng nói.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, Công ty CP Bánh kẹo Á châu ABC, cho biết đây là lần thứ 4 thương hiệu tham dự lễ hội. Chỉ trong ngày đầu tiên, gian hàng đã bán hơn 800 ổ mì thịt (30.000 đồng/ổ) và hơn 300 phần bò kho (50.0000 đồng/phần). "Gian hàng rất vui khi được khách hàng đón nhận và mong muốn thương hiệu ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết tới. Trong hôm nay, kỳ vọng sẽ bán được 2.000 ổ/ngày và 500 phần bò kho" - chị Thảo chia sẻ

Ngay ngày đầu tiên của lễ hội, rất đông người dân và du khách đã tới thưởng thức các món ngon từ bánh mì

Gian hàng chả mực Hạ Long, nhân viên giã tay chả mực và chế biến tại chỗ, thu hút sự quan tâm của thực khách

Rất nhiều gian hàng, khách kiên nhẫn chờ xếp hàng để thưởng thức bánh mì

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức phối hợp với Sở An toàn thực phẩm triển khai đầy đủ các quy trình kiểm soát

Du khách thưởng thức bánh mì ở lễ hội, trong đó có nhiều khách nước ngoài

Khách đến với Lễ hội Bánh mì lần thứ 4 năm 2026 ngoài tham quan, thưởng thức bánh mì còn được trải nghiệm nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại các gian hàng của nhà tài trợ












