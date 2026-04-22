Khai mạc lễ hội “Bách Việt Thăng Hoa” tại Thảo Cầm Viên

Sáng 22-4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn khai mạc Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề "Bách Việt Thăng Hoa", thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội mang đến hành trình khám phá văn hóa – ẩm thực – nghệ thuật đặc sắc, kết nối truyền thống với nhịp sống hiện đại ngay tại trung tâm TPHCM.

Sự kiện do Thảo Cầm Viên Sài Gòn phối hợp cùng Công ty Trúc Nghi Event tổ chức, kéo dài từ ngày 22-4-2025 đến 27-4-2026, hoạt động hằng ngày từ 7 giờ 30 đến 21 giờ. Đáng chú ý, các hoạt động trong khu vực lễ hội được miễn phí từ 17 giờ đến 21 giờ, tuy nhiên du khách vẫn phải mua vé vào cổng Thảo Cầm Viên.

Theo ban tổ chức, lễ hội hướng đến tri ân giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá bản sắc Việt Nam đến du khách quốc tế.

Lấy cảm hứng từ huyền sử "Con Rồng Cháu Tiên", chương trình gửi gắm thông điệp di sản không chỉ được bảo tồn mà còn cần "thăng hoa" trong đời sống đương đại.

Với quy mô hơn 100 gian hàng, lễ hội được thiết kế như một "bảo tàng sống", tái hiện dòng chảy văn hóa qua ba không gian chính gồm biểu diễn nghệ thuật "Bách Việt Thăng Hoa", khu trải nghiệm "Bách Tộc Trẩy Hội" và khu ẩm thực "Bách Vị Dâng Vương".

Lễ hội sắc màu lần 2 tại Thảo Cầm Viên thu hút đông đảo du khách tham quan - CLIP: NGỌC QUÝ

Không chỉ là điểm đến giải trí, lễ hội còn hướng đến xây dựng Thảo Cầm Viên thành không gian văn hóa mở, nơi người dân và du khách có thể "sống chậm", hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm di sản theo cách gần gũi, chân thực. Qua đó góp phần kích cầu du lịch văn hóa và quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, thân thiện đến bạn bè quốc tế.