HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Khai mạc lễ hội “Bách Việt Thăng Hoa” tại Thảo Cầm Viên

Ngọc Quý

(NLĐO) - Lấy cảm hứng từ huyền sử "Con Rồng Cháu Tiên", chương trình gửi gắm thông điệp di sản không chỉ được bảo tồn mà còn cần thăng hoa trong đời sống

Sáng 22-4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn khai mạc Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề "Bách Việt Thăng Hoa", thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Khai mạc lễ hội "Bách Việt Thăng Hoa" tại Thảo Cầm Viên - Ảnh 1.

Thảo Cầm Viên khai mạc Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề "Bách Việt Thăng Hoa" sáng 22-4

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội mang đến hành trình khám phá văn hóa – ẩm thực – nghệ thuật đặc sắc, kết nối truyền thống với nhịp sống hiện đại ngay tại trung tâm TPHCM.

Sự kiện do Thảo Cầm Viên Sài Gòn phối hợp cùng Công ty Trúc Nghi Event tổ chức, kéo dài từ ngày 22-4-2025 đến 27-4-2026, hoạt động hằng ngày từ 7 giờ 30 đến 21 giờ. Đáng chú ý, các hoạt động trong khu vực lễ hội được miễn phí từ 17 giờ đến 21 giờ, tuy nhiên du khách vẫn phải mua vé vào cổng Thảo Cầm Viên.

Theo ban tổ chức, lễ hội hướng đến tri ân giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá bản sắc Việt Nam đến du khách quốc tế. 

Lấy cảm hứng từ huyền sử "Con Rồng Cháu Tiên", chương trình gửi gắm thông điệp di sản không chỉ được bảo tồn mà còn cần "thăng hoa" trong đời sống đương đại.

Khai mạc lễ hội "Bách Việt Thăng Hoa" tại Thảo Cầm Viên - Ảnh 2.

Với quy mô hơn 100 gian hàng, lễ hội được thiết kế như một "bảo tàng sống"

Với quy mô hơn 100 gian hàng, lễ hội được thiết kế như một "bảo tàng sống", tái hiện dòng chảy văn hóa qua ba không gian chính gồm biểu diễn nghệ thuật "Bách Việt Thăng Hoa", khu trải nghiệm "Bách Tộc Trẩy Hội" và khu ẩm thực "Bách Vị Dâng Vương".

Lễ hội sắc màu lần 2 tại Thảo Cầm Viên thu hút đông đảo du khách tham quan - CLIP: NGỌC QUÝ

Không chỉ là điểm đến giải trí, lễ hội còn hướng đến xây dựng Thảo Cầm Viên thành không gian văn hóa mở, nơi người dân và du khách có thể "sống chậm", hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm di sản theo cách gần gũi, chân thực. Qua đó góp phần kích cầu du lịch văn hóa và quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, thân thiện đến bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

(NLĐO) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức mừng đầy tháng ngựa lùn Cacao, kết hợp sinh nhật nhiều cá thể, thu hút đông đảo du khách cuối tuần.

TPHCM Thảo Cầm Viên giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn Bách Việt Thăng Hoa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo