HLV Anh Đức mỉa mai: "Trường Tươi Đồng Nai không đá tốt, mà trọng tài bắt tốt"

HLV Anh Đức cho rằng chiến thắng của CLB Trường Tươi Đồng Nai là nhờ vào trọng tài

Tối 14-9, CLB Becamex TP HCM hành quân đến sân nhà CLB Trường Tươi Đồng Nai và nhận thất bại 1-3. Các bàn thắng của đội chủ nhà lần lượt thuộc về ngoại binh De Oliveira Alex Sandro, Trần Minh Vương và Lưu Tự Nhân. Bàn duy nhất của đội khách thuộc về Cao Quốc Khánh.

Thất bại với cách biệt 2 bàn, đội bóng của HLV Anh Đức phải sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia năm nay. Dù vậy, HLV Anh Đức cho rằng chiến thắng của đối thủ dựa vào trọng tài.

"Thật sự có tiếc nuối hay không thì thất bại ai chả mong đi sâu. Hôm nay không phải Trường Tươi Đồng Nai đá tốt, mà trọng tài bắt tốt.

Nếu thất bại về chuyên môn thì tôi đồng tình. Thất bại về trọng tài khi cả trận có trên 10 lỗi mà không có 1 thẻ, rất nhiều tình huống. Trận hôm nay tiếc, tôi nghĩ cho cùng thì cảm ơn trọng tài đã hỗ trợ Đồng Nai chiến thắng từ những quả đá phạt. Ít khi nào tôi nói về trọng tài. Trước trận đã phán đoán được tình huống xảy ra. Thật sự không công bằng" - HLV Anh Đức bày tỏ.