Thể thao

HLV Anh Đức mỉa mai: "Trường Tươi Đồng Nai không đá tốt, mà trọng tài bắt tốt"

Clip: Quốc An

(NLĐO) - Tối 14-9, CLB Becamex TP HCM thua 1-3 trước Trường Tươi Đồng Nai. Dù thất bại với cách biệt lớn, HLV Anh Đức vẫn cho rằng đối thủ thắng nhờ trọng tài

HLV Anh Đức cho rằng chiến thắng của CLB Trường Tươi Đồng Nai là nhờ vào trọng tài

Tối 14-9, CLB Becamex TP HCM hành quân đến sân nhà CLB Trường Tươi Đồng Nai và nhận thất bại 1-3. Các bàn thắng của đội chủ nhà lần lượt thuộc về ngoại binh De Oliveira Alex Sandro, Trần Minh Vương và Lưu Tự Nhân. Bàn duy nhất của đội khách thuộc về Cao Quốc Khánh.

Thất bại với cách biệt 2 bàn, đội bóng của HLV Anh Đức phải sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia năm nay. Dù vậy, HLV Anh Đức cho rằng chiến thắng của đối thủ dựa vào trọng tài.

"Thật sự có tiếc nuối hay không thì thất bại ai chả mong đi sâu. Hôm nay không phải Trường Tươi Đồng Nai đá tốt, mà trọng tài bắt tốt.

Nếu thất bại về chuyên môn thì tôi đồng tình. Thất bại về trọng tài khi cả trận có trên 10 lỗi mà không có 1 thẻ, rất nhiều tình huống. Trận hôm nay tiếc, tôi nghĩ cho cùng thì cảm ơn trọng tài đã hỗ trợ Đồng Nai chiến thắng từ những quả đá phạt. Ít khi nào tôi nói về trọng tài. Trước trận đã phán đoán được tình huống xảy ra. Thật sự không công bằng" - HLV Anh Đức bày tỏ.

Tin liên quan

Xuân Trường thừa nhận áp lực khi tái hợp Công Phượng, Minh Vương

Xuân Trường thừa nhận áp lực khi tái hợp Công Phượng, Minh Vương

(NLĐO) - Xuân Trường tiết lộ về chiến thuật Trường Tươi Đồng Nai và bày tỏ cảm xúc, áp lực từ việc tái ngộ các đồng đội HAGL cũ, như Công Phượng, Minh Vương,...

CLB Bình Dương thua ngược CAHN, HLV Anh Đức lý giải việc Tiến Linh ngồi ngoài

(NLĐO) - Tối 30-5, đội bóng của HLV Anh Đức mở tỉ số nhưng CLB Bình Dương để thua ngược 1-3 trước đội khách Công An Hà Nội

Nguyễn Anh Đức ngồi ghế nóng CLB Bình Dương

Cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức sẽ thay HLV Nguyễn Công Mạnh dẫn dắt CLB Bình Dương ở phần còn lại của mùa giải 2024-2025.

