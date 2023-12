Khán giả tại Quy Nhơn phản ứng và vây ráp CLB Thanh Hóa

Hôm 13-12, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành các quyết định xử lý vi phạm tại vòng 5 V-League 2023-2024.

Đối với CLB Bình Định, Ban Kỷ luật VFF cảnh cáo tập thể ban huấn luyện đội bóng, phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp đối với ông Bùi Võ Viết Tuấn - Phó trưởng đoàn CLB Bình Định.

Trong khi đó, CLB Thanh Hóa bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Dương Tiến Kỷ, bác sĩ của CLB.

Ngoài ra, ban tổ chức trận đấu giữa Bình Định và Thanh Hóa diễn ra trên sân Quy Nhơn ở vòng 5 cũng phải đóng phạt 30 triệu đồng vì không đảm bảo an ninh trật tự trong và sau trận đấu.

Cầu thủ và ban huấn luyện hai đội liên tục có những hành động không đẹp trong và sau trận đấu

Trước đó, sau màn so tài kịch tính giữa đội nhà và đối thủ Thanh Hóa, một số thành viên ban huấn luyện và cầu thủ của CLB Bình Định đã có hành vi tập trung khiêu khích, có lời lẽ thô tục xúc phạm cầu thủ CLB Thanh Hóa, khi nhóm này đang di chuyển vào đường hầm sân Quy Nhơn.

"Sự việc nghiêm trọng khiến rất đông cầu thủ, thành viên ban huấn luyện của 2 đội cùng lao vào nhau phản ứng, to tiếng, cự cãi quyết liệt. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự hỗn loạn, châm ngòi cho hành động thiếu kiểm soát của nhiều cổ động viên quá khích. Rất nhiều chai nước và vật lạ bị ném xuống sân, trúng vào thành viên đội Thanh Hóa" - nội dung báo cáo của ban tổ chức ghi rõ.

Ngoài ra, sau khi tổng hợp báo cáo từ giám sát trọng tài, giám sát trận đấu... giữa CLB Nam Định và Công an Hà Nội, Ban Kỷ luật VFF ra quyết định không có án phạt tăng thêm đối với HLV Gong Oh-Kyun và cầu thủ Trần Văn Kiên. Tuy nhiên, Ban Kỷ luật cũng đề nghị ban tổ chức giải có văn bản nhắc nhở hai CLB, HLV Gong Oh-kyun cũng như cầu thủ Trần Văn Kiên về thái độ thi đấu.

HLV Gong Oh-kyun thoát án phạt nặng từ VFF

Liên quan đến án phạt dành cho CLB Công an Hà Nội, ông Lê Xuân Hải - Phó trưởng đoàn đội bóng ngành Công an bị phạt 5 triệu đồng vì vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và yêu cầu lãnh đạo đội tiếp tục thực hiện quyết định kỷ luật (3 thẻ vàng) do VFF đã ban hành.

V-League khó "lặng gió" với HLV ngoại Có 3 trong tổng số 14 đội bóng tham gia tranh tài tại V-League 2023 - 2024 sử dụng HLV trưởng người nước ngoài

Trước đó, theo văn bản của ban tổ chức V-League, trong danh sách quan chức CLB nghỉ làm nhiệm vụ tại vòng 5 có ông Lê Xuân Hải do đã bị nhận liên tiếp 3 thẻ vàng ở các lượt trận trước đó.

Nhưng tại trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội tại vòng 5, vị Phó trưởng đoàn này đã không làm đúng quy định của VFF khi tham gia vào các hoạt động trước và sau trận đấu; di chuyển vào khu vực mix zone, vào phòng thay đồ, ra sân cùng cầu thủ khởi động trước trận đấu… dù trước đó, tại cuộc họp kỹ thuật và khi đến sân, giám sát trận đấu cùng điều phối viên đã nhiều lần yêu cầu nhưng không chấp hành.