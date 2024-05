HLV Kiatisuk đột ngột xin từ chức HLV CLB Công an Hà Nội, trở về Thái Lan

Nội dung bài viết trên trang Facebook của Kiatisuk Senamuang nêu rõ: "Buổi ăn sáng hôm nay (ngày 14-5) với ngài Chủ tịch CLB Công an Hà Nội như là lời tạm biệt với người sếp tuyệt vời của tôi. Tôi đã được tận hưởng trong khoảng thời gian làm việc tại CLB Công an Hà Nội và có những trải nghiệm thú vị dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì vấn đề cá nhân, tôi xin được từ chức HLV trưởng CLB Công an Hà Nội và trở về Thái Lan....".

Chiến lược gia người Thái Lan cũng cho biết đã bàn giao công việc hiện tại, tiếp tục cung cấp, trao đổi về kinh nghiệm, nghiệp vụ trong khả năng để hỗ trợ CLB Công an Hà Nội ở hành trình còn lại của giải đấu.

"Tôi mong được duy trì mối quan hệ hữu nghị tích cực với CLB, với các cầu thủ, với đồng đội của mình và quan trọng nhất là với người hâm mộ, bạn bè báo chí của tôi. Đồng thời, tôi cũng xin chúc CLB sẽ tiếp tục thành công. Một lần nữa xin cám ơn mọi người rất nhiều!" - cựu tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á bày tỏ.

HLV Kiastisuk không suôn sẻ trong sự nghiệp cầm quân kể từ sau đại dịch COVID-19. Khi "Zico Thái" cùng các học trò ở CLB HAGL đang thăng hoa với chuỗi trận thắng ấn tượng, rộng cửa vô địch V-League 2021 thì giải đấu bị hủy vì dịch bệnh.

Đến mùa giải 2022, HAGL sa sút phong độ, không còn đủ tài lực để cạnh tranh "ngôi vương" các giải đấu quốc nội và bất đầu lún sau vào cuộc đua trụ hạng. Mùa giải 2023, đội bóng phố núi chia tay nhiều trụ cột thuộc khóa 1 nhưng không có sự tăng cường lực lượng đáng kể và tiếp tục trong thế vật vả tranh trụ hạng.

Bước vào V-League 2023-2024, HAGL khởi đầu kém cỏi với chuỗi 7 không thắng. Kết quả này khiến bầu Đức quyết định thay thế HLV Kiatisuk bằng HLV Vũ Tiến Thành, đồng thời chiến lược gia Thái Lan đến dẫn dắt CLB Công an Hà Nội.

Tái ngộ nhiều học trò cũ và sở hữu dàn sao hàng đầu V-League, HLV Kiatisuk có nhiệm vụ giúp đội bóng ngành công an bảo vệ thành công "ngôi vương" giải quốc nội. Tuy có sự khởi sắc trong đấu pháp tấn công song phong độ của nhà đương kim vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV Kaitisuk vẫn phập phù.

Trải qua 11 trận trên mọi đấu trường, đoàn quân HLV Kiatisuk có 6 chiến thắng, 4 thất bại. Trong đó, trận thua trước Viettel khiến CLB Công an Hà Nội sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2023-2024. Sau 17 vòng đấu, Công an Hà Nội tạm xếp thứ 2 V-League 2023-2024 song rất khó có cơ hội vô địch bởi đang kém đội đầu bảng Nam Định đến 8 điểm.

Chia tay Kiatisuk, chức HLV trưởng Công an Hà Nội tạm quyền có thể được ông Trần Tiến Đại nắm, Chiến lược gia 58 tuổi này tỏ ra "mát tay" trong vai trò "đóng thế" và từng góp công lớn giúp CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2023.