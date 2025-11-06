HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguyễn Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau chấn thương gãy chân

Tường Phước

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027

Chiều tối 6-11, HLV Kim công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 11-2025, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Lào trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nguyễn Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau chấn thương gãy chân - Ảnh 1.

So với đợt tập trung gần nhất, danh sách lần này có hai "tân binh" là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (CLB Công an TP HCM) và tiền vệ Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Becamex TP HCM). Bộ đôi cầu thủ thi đấu nổi bật tại V-League thời gian qua và là những gương mặt hứa hẹn mang đến làn gió tươi trẻ cho đội tuyển quốc gia.

Khổng Minh Gia Bảo, sinh năm 2000, được đánh giá là trung vệ có khả năng đeo bám và tì đè tốt, thể lực sung mãn. Gia Bảo trưởng thành từ CLB Công an Nhân Dân, sau đó khoác áo Phù Đổng Ninh Bình trước khi gia nhập CLB Quảng Nam, rồi chuyển sang đầu quân cho CA TP HCM vào tháng 8-2025. Trước đó, Gia Bảo từng khoác áo U20 Việt Nam và được đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ có phong độ tốt của bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Trần Việt Cường cũng sinh năm 2000, xuất thân từ "lò" đào tạo Becamex Bình Dương (cũ). Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm từ xa khá tốt. Mùa giải 2025-2026, anh tỏa sáng trong màu áo Becamex TP HCM, được giới chuyên môn đánh giá cao khả năng thi đấu đa năng trên hàng công. Việt Cường từng khoác áo U16 Việt Nam và U23 Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau chấn thương gãy chân - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đón nhận tin vui khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần một năm nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương. Xuân Son đã trở lại tập luyện cùng CLB Nam Định từ tháng 10-2025 song chưa ra sân thi đấu chính thức.

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cũng được xem là tín hiệu tích cực cho hàng công. Đến thời điểm này, Xuân Son đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng tái xuất trong màu áo Đội tuyển quốc gia.

Đợt tập trung này diễn ra trùng thời điểm với giai đoạn hội quân trọng điểm của đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33. Vì vậy, một số nhân tố U22 từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong các đợt tập trung trước sẽ không xuất hiện lần này.

HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay các nhân sự tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Sự ổn định về lực lượng, kết hợp hài hòa giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những tài năng đang đạt điểm rơi phong độ.

Được đánh giá cao hơn tuyển Lào trong lần tái đấu này, thầy trò ông Kim Sang-sik tự tin hướng tới mục tiêu giành 3 điểm, qua đó nhen nhóm cơ hội giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Toàn đội sẽ hội quân vào ngày 10-11 tại Việt Trì (Phú Thọ) và dự kiến di chuyển sang Lào vào ngày 15-11.

Đội tuyển Việt Nam vòng loại Asian Cup 2027 Rafaelson Nguyễn Xuân Son
