Lao động Công đoàn - Công nhân

HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ngày 3-10, Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 chính thức diễn ra tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội.

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức.

HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban Chỉ đạo giải phất cờ khai mạc giải đấu. Ảnh: Nam Trần

Năm nay, giải đấu bước sang mùa giải thứ 3, tiếp tục khẳng định vai trò là một sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên cả nước. Sự kiện có sự tham dự của HLV Kim Sang Sik - HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 sẽ trải qua 2 chặng đấu. Vòng loại tổ chức tại khu vực phía Bắc (Hà Nội) và khu vực phía Nam (TP HCM) để chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất giành suất tham dự Vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào cuối tháng 10 tại TP HCM.

HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

HLV Kim Sang Sik chúc các cầu thủ thi đấu máu lửa, không chấn thương. Ảnh: Nam Trần

HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh 3.

Các cầu thủ công nhân vui mừng được gặp HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Ảnh: Nam Trần

Vòng loại khu vực phía Bắc quy tụ 16 đội bóng tham dự, gồm: Công đoàn Bắc Ninh 1, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Ninh Bình, Công đoàn TP. Hải Phòng, Công đoàn Điện Biên, Công đoàn Hưng Yên, Công đoàn TP. Hà Nội, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Phú Thọ, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, VPBank, Agribank.

16 đội bóng sẽ được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 4 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng vào Tứ kết. Các trận Tứ kết được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp. Bốn đội giành quyền vào Bán kết sẽ đồng thời nhận vé tham dự Vòng chung kết toàn quốc. Trong khi đó, 4 đội dừng bước ở Tứ kết sẽ tiếp tục thi đấu play-off nhằm chọn ra 2 tấm vé còn lại dự Vòng chung kết.

HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh 4.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo giải phát biểu. Ảnh: Nam Trần

Phát biểu khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo giải, cho biết qua 2 mùa giải, giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam trở thành sân chơi bổ ích, lành mạnh và là nơi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ, truyền cảm hứng, truyền động lực tới công nhân viên chức cả nước.

Đặc biệt ở mùa giải năm nay còn mang ý nghĩa hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và tổ chức các hoạt động thiết thực để triển khai các chương trình, nghị quyết, định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cũng như bối cảnh cả nước tập trung triển khai cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh 5.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân đến các nhà tài trợ và đơn vị đồng hành cùng giải - Ảnh: Nam Trần

"Chúng tôi kỳ vọng giải đấu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của hai giải lần trước và tạo nên những màu sắc mới, giá trị mới. Chúng tôi tin rằng thông qua giải đấu, chúng ta tiếp tục khẳng định tầm vóc, sức khỏe của công nhân viên chức toàn quốc", ông Hiểu nhấn mạnh.

Tổng giải thưởng của Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 tại vòng loại khu vực phía Bắc lên đến 170 triệu đồng. Trong đó, đội Vô địch Vòng loại khu vực nhận 60 triệu đồng, đội hạng Nhì nhận 40 triệu đồng, đội đồng hạng Ba mỗi đội nhận 20 triệu đồng. Ngoài ra, Vòng loại khu vực còn nhiều giải thưởng khác như Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Đội thi đấu fairplay nhất, Đội Cổ động ấn tượng nhất, Tổ trọng tài xuất sắc nhất. Mỗi giải thưởng có trị giá 5 triệu đồng.

HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh 6.
HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh 7.
HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh 8.
HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh 9.
HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh 10.

Hình ảnh khai mạc giải đấu. Ảnh: Nam Trần

Bên cạnh việc tổ chức thi đấu bóng đá, tại các khu vực thi đấu Vòng loại và Vòng chung kết, Ban Tổ chức còn triển khai các hoạt động tương tác online như bình chọn bàn thắng đẹp hay các hoạt động tương tác trực tiếp tại khu vực tổ chức như: thăm khám và tư vấn miễn phí về y học thể thao và các bệnh lý cơ xương khớp; gian hàng giảm giá, minigame nhận quà hấp dẫn,... nhằm chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần của người lao động, thu hút khán giả đến sân theo dõi, cổ vũ.

HLV Kim Sang Sik dự lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh 11.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu kịch tính của giải đã diễn ra trên sân Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nam Trần

Một điểm nhấn đáng chú ý là toàn bộ các trận đấu của giải đều được livestream trên các nền tảng mạng xã hội thuộc hệ sinh thái Tuổi Trẻ, fanpage giải đấu và fanpage Công đoàn Việt Nam. Điều này giúp cho các CĐV không có điều kiện đến sân có thể cổ vũ giải đấu, tiếp lửa cho các cầu thủ từ xa. Ứng dụng VTVprime của VTVcab sẽ trực tiếp toàn bộ các trận đấu của giải. Ngoài ra, Công ty TNHH truyền hình FPT (FPT Play) cũng sẽ tiếp sóng các trận đấu quan trọng của giải.

40 đội bóng tham dự Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

40 đội bóng tham dự Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

(NLĐO) – Gần 1 tỉ đồng tiền thưởng, trong đó đội vô địch nhận 200 triệu đồng, sẽ được trao tại Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025.

Vòng loại khu vực Nghệ An Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024

(NLĐO) - Sáng 11-10, đã diễn ra lễ khai mạc Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 vòng loại khu vực Nghệ An

Sôi động vòng loại Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam

(NLĐO) - Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức.

