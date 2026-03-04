HLV Mai Đức Chung nói gì sau chiến thắng ở phút bù giờ trước Ấn Độ?

Sau chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ, nhà cầm quân kỳ cựu Mai Đức Chung đánh giá hai đội chơi ngang ngửa, song Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn để giành trọn 3 điểm.

Ông thừa nhận trong phòng họp báo sau trận: "Hai đội ngang sức ngang tài. Chúng tôi may mắn hơn và thắng trận đấu. Đây là động lực cho tuyển nữ Việt Nam. Bất lợi cho chúng tôi là sau giai đoạn nghỉ Tết, các cầu thủ chỉ tập luyện thay vì thi đấu, cọ xát. Do đó cảm giác thực chiến trong trận mở màn chưa thực sự tốt”.

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ với cú đúp của Vạn Sự

Ông Chung nói tiếp: “Khi bị Ấn Độ gỡ hoà, chúng tôi không nao núng. Sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài tiếp thêm tinh thần để đội cố gắng, hướng tới bàn tiếp theo.

Tôi cũng cần phải nhấn mạnh rằng tuyển nữ Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt hơn so với Ấn Độ. Vấn đề là đội không ghi được nhiều bàn thôi. Về phía Ấn Độ, họ chủ yếu chơi bóng dài hơn là phối hợp ngắn nên các cầu thủ cũng bắt bài được. Đội tự tin mạnh dạn chơi và tôi cũng đã nghĩ các học trò của mình sẽ có thêm bàn thắng. Sau cùng, ở phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam đã thắng chung cuộc 2-1”.

Vạn Sự (21) lập cú đúp trong chiến thắng 2-1

Người hùng của trận đấu, Ngân Thị Vạn Sự, tác giả cú đúp bàn thắng, cho biết toàn đội đã thi đấu với hơn 200% sức lực. Cô nhấn mạnh ban huấn luyện chuẩn bị đấu pháp hợp lý và các cầu thủ luôn động viên nhau sau bàn thua.

“Chúng tôi còn thời gian nên phải cố gắng nhiều hơn. Toàn đội sẽ rút kinh nghiệm để chơi tốt hơn ở những trận tới” - Vạn Sự chia sẻ.

Với chiến thắng này, tuyển nữ Việt Nam đang đứng nhì bảng C, khi thua chỉ số phụ với Nhật Bản. Ở lượt đấu tiếp theo, nữ Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 7-3.