Thể thao

HLV Mai Xuân Hợp: Người "đóng thế" mát tay

TƯỜNG PHƯỚC

Giới chuyên môn nhận xét HLV Mai Xuân Hợp có phong cách huấn luyện khá giống với tinh thần thi đấu của anh trước đây: trực diện, quyết liệt và giàu cảm xúc

Lúc 18 giờ hôm nay, 6-3, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp sẽ tiếp đón CLB Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 15 V-League 2025-2026 (FPT Play tường thuật trực tiếp).

Sẵn sàng "đứng mũi chịu sào"

HLV Mai Xuân Hợp được nhắc đến là một trung vệ "thép" thi đấu máu lửa, cống hiến vì màu cờ sắc áo. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh không chỉ là chốt chặn đáng tin cậy của CLB Thanh Hóa mà còn được gọi lên đội tuyển quốc gia. Trong màu áo tuyển Việt Nam, trung vệ sinh năm 1986 này luôn ra sân với sự nhiệt huyết, không ngại va chạm và sẵn sàng lăn xả vì tập thể.

HLV Mai Xuân Hợp: Người "đóng thế" mát tay - Ảnh 1.

HLV Mai Xuân Hợp giúp CLB Thanh Hóa khởi sắc (Ảnh: CLB THANH HÓA)

Với người hâm mộ xứ Thanh, hình ảnh Mai Xuân Hợp băng lên tranh chấp, hò hét chỉ huy hàng thủ đã trở thành ký ức khó quên. Chuyển sang huấn luyện, cựu tuyển thủ Việt Nam này vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết, tính cách thẳng thắn và luôn sẵn sàng "đứng mũi chịu sào" cùng CLB Thanh Hóa trong những giai đoạn khó khăn.

Không ồn ào, không phô trương nhưng HLV Mai Xuân Hợp luôn biết cách giúp cầu thủ tự tin ra sân với tinh thần cống hiến, kiên cường. Hai lần làm nhiệm vụ "đóng thế" khi đội bóng chia tay HLV trưởng, cựu trung vệ 39 tuổi này thể hiện sự "mát tay" khi cầm sa bàn chỉ đạo toàn đội vượt các thử thách khó khăn.

Nhiệt huyết, trách nhiệm

Trong những giai đoạn khó khăn của CLB Thanh Hóa - từ biến động nhân sự, áp lực thành tích cho đến vấn đề tài chính - Mai Xuân Hợp vẫn luôn là một trong những người giữ vững tinh thần cho tập thể. Anh sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao trọng trách dẫn dắt đội bóng trong vai trò tạm quyền hoặc hỗ trợ ban huấn luyện ổn định ở phòng thay đồ.

Điều khiến Mai Xuân Hợp được đánh giá cao chính là sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm. Trên sân tập cũng như trong các trận đấu, chiến lược gia trẻ tuổi này luôn xuất hiện với hình ảnh đầy năng lượng, liên tục động viên cầu thủ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thi đấu của mình cho lớp đàn em.

Từ cầu thủ, đội trưởng cho đến HLV, Mai Xuân Hợp đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho đội bóng quê hương. Chính sự gắn bó ấy giúp anh hiểu rất rõ bản sắc của bóng đá Thanh Hóa - nơi tinh thần chiến đấu, sự bền bỉ, đoàn kết và niềm tự hào địa phương luôn được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là giá trị mà anh luôn cố gắng truyền lại cho các cầu thủ trẻ.

Trong giai đoạn ngặt nghèo, CLB Thanh Hóa vẫn giành được 1 trận thắng, 3 kết quả hòa sau 5 vòng đấu gần nhất. Tuy nhiên, khoảng cách 3 điểm so với đội cuối bảng vẫn khiến CLB này đối diện nguy cơ rớt hạng Đầu tháng 3-2026, khi được FIFA gỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng, CLB Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng để tiếp tục hướng tới mục tiêu trụ hạng.

Giờ đây, đội bóng đã tạm ổn định nhân sự cho hành trình còn lại của giải đấu. Người hâm mộ xứ Thanh tin rằng người "đóng thế" mát tay Mai Xuân Hợp sẽ giúp CLB Thanh Hóa trụ hạng thành công cuối mùa này. 

HLV Mai Xuân Hợp: Người "đóng thế" mát tay - Ảnh 2.


Tín hiệu khởi sắc của CLB Thanh Hóa

Tín hiệu khởi sắc của CLB Thanh Hóa

(NLĐO) - CLB Thanh Hóa đứng trước cơ hội có thêm 6 tân binh nếu được FIFA gỡ bỏ án phạt cấm chuyển nhượng.

FIFA gỡ án phạt, Thanh Hóa có thêm 4 tân binh

(NLĐO) - Sau nhiều tháng đối diện khủng hoảng vì bị cấm chuyển nhượng, CLB Thanh Hóa vừa được FIFA gỡ án phạt, bổ sung 4 tân binh.

CLB Thanh Hóa quyết thắng vòng 15 V-League 2025-2026

(NLĐO) - Màn so tài giữa chủ nhà Thanh Hóa và CLB Hà Tĩnh lúc 18 giờ ngày 6-3 (FPT Play) là trận cầu mở màn vòng 15 V-League 2025-2026.

HLV Mai Xuân Hợp CLB Thanh Hóa đội tuyển quốc gia tuyển Việt Nam Tinh thần trách nhiệm vòng 15 V-League 2025-2026
