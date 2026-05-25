HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt CLB Thai League 2

Quốc An

(NLĐO) - Sau thời gian dài không cầm quân, HLV Park Hang-seo chính thức nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi FC thi đấu tại Thai League 2.

Chiều 25-5, CLB Kanchanaburi công bố thông tin chiến lược gia người Hàn Quốc trở thành tân HLV trưởng của đội bóng. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 2 năm, song mức lương không được tiết lộ.

Mục tiêu lớn nhất của ông Park Hang-seo đến với Kanchanaburi là giành quyền thăng hạng lên Thai League 1.

Trong thông báo của CLB viết: "Bóng đá hiện đại không chỉ được đo bằng danh tiếng, mà còn được đo bằng niềm tin, sự cống hiến và xây dựng con người. Hôm nay, Phalang Kanchan FC xin giới thiệu đội ngũ và tân huấn luyện viên, những người đã sẵn sàng nỗ lực cùng chúng tôi để xây dựng kỷ luật, xây dựng tiêu chuẩn và xây dựng cầu thủ mới của Kanchanaburi"

img

Tuy nhiên, do đang đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và phụ trách đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026, ông sẽ chỉ chính thức tiếp quản đội bóng vào cuối tháng 7. Trong thời gian chờ đợi, trợ lý Lee Jung Soo sẽ tạm thời điều hành CLB.

Ngoài ông Park, đội ngũ có thêm các thành viên là trợ lý HLV Lee Jung-Soo, HLV thể lực Roh Yeong Su và các trợ lý Thái Lan Phanupong Wongsa, trợ lý phân tích Phunarai Phansiri và HLV thủ môn Narathip Phanphrom.

Từ khi chia tay bóng đá Việt hồi năm 2023, chiến lược gia người Hàn từng khẳng định sẽ không dẫn dắt thêm bất kỳ đội tuyển quốc gia nào ở Đông Nam Á. Vì vậy, việc nhận lời một CLB Thái được xem là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của nhà cầm quân 68 tuổi.

Dù vậy, ông Park Hang-seo hiện vẫn còn hợp đồng với Bắc Ninh FC trong vai trò cố vấn cấp cao.

Tin liên quan

HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong làm Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong làm Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

(NLĐO) - Cựu HLV tuyển Việt Nam, Park Hang-Seo đã được bổ nhiệm trở thành Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Truyền thông Indonesia muốn có "Park Hang-seo" 2.0, bài học tuyển Hàn Quốc năm 2002

(NLĐO) - Trước chiến lược Hà Lan hoá từ BHL đến cầu thủ của Indonesia, truyền thông nước này chỉ ra bài học từ Guus Hiddink dẫn Hàn Quốc, tạo ra ông "Park 2.0".

HLV Park Hang-seo hào hứng trong ngày ra mắt Học viện bóng đá Bình Phước

(NLĐO) - Lễ xuất quân CLB Trường Tươi Bình Phước mùa giải 2024-2025 kết hợp giới thiệu Học viện bóng đá diễn ra hào hứng tại NTĐ tỉnh Bình Phước sáng 5-10.

Park Hang-seo CLB Thai League 2 Kanchanaburi FC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo