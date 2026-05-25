HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt CLB Thai League 2

Chiều 25-5, CLB Kanchanaburi công bố thông tin chiến lược gia người Hàn Quốc trở thành tân HLV trưởng của đội bóng. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 2 năm, song mức lương không được tiết lộ.

Mục tiêu lớn nhất của ông Park Hang-seo đến với Kanchanaburi là giành quyền thăng hạng lên Thai League 1.

Trong thông báo của CLB viết: "Bóng đá hiện đại không chỉ được đo bằng danh tiếng, mà còn được đo bằng niềm tin, sự cống hiến và xây dựng con người. Hôm nay, Phalang Kanchan FC xin giới thiệu đội ngũ và tân huấn luyện viên, những người đã sẵn sàng nỗ lực cùng chúng tôi để xây dựng kỷ luật, xây dựng tiêu chuẩn và xây dựng cầu thủ mới của Kanchanaburi"

Tuy nhiên, do đang đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và phụ trách đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026, ông sẽ chỉ chính thức tiếp quản đội bóng vào cuối tháng 7. Trong thời gian chờ đợi, trợ lý Lee Jung Soo sẽ tạm thời điều hành CLB.

Ngoài ông Park, đội ngũ có thêm các thành viên là trợ lý HLV Lee Jung-Soo, HLV thể lực Roh Yeong Su và các trợ lý Thái Lan Phanupong Wongsa, trợ lý phân tích Phunarai Phansiri và HLV thủ môn Narathip Phanphrom.

Từ khi chia tay bóng đá Việt hồi năm 2023, chiến lược gia người Hàn từng khẳng định sẽ không dẫn dắt thêm bất kỳ đội tuyển quốc gia nào ở Đông Nam Á. Vì vậy, việc nhận lời một CLB Thái được xem là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của nhà cầm quân 68 tuổi.

Dù vậy, ông Park Hang-seo hiện vẫn còn hợp đồng với Bắc Ninh FC trong vai trò cố vấn cấp cao.