HLV tuyển Trung Quốc để lộ cuộc hội thoại với vợ khi đang họp

Một sự cố hy hữu đã xảy ra trong buổi họp báo trực tuyến của HLV Shao Jiayi (Thiệu Gia Nghĩa), tân HLV tuyển bóng đá Trung Quốc vừa được bổ nhiệm cách đây hai tháng.

Theo trang 163 (Trung Quốc), sự việc diễn ra trong cuộc họp báo do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức ngày 5-1, nhằm để vị tân HLV này giới thiệu hệ thống chiến thuật mới. Khi buổi họp đang diễn ra, ông Shao bất ngờ nhận cuộc gọi từ vợ nhưng quên tắt micro, khiến toàn bộ nội dung trò chuyện riêng tư bị phát trực tiếp.

Đáng chú ý, câu nói đầu tiên của ông là “Đừng lo em yêu, anh nhất định sẽ dẫn dắt họ đến World Cup” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chi tiết gây chú ý nhất của sự cố.

Ngoài ra, sự cố này còn khiến toàn bộ cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng này bị đăng tải lên mạng xã hội. Cuộc hội thoại này chủ yếu xoay quanh những câu chuyện đời thường giữa hai vợ chồng, từ ký ức thời ông Shao còn thi đấu cho CLB Munich 1860 đến lời hứa sớm trở lại Đức thăm gia đình, như: " Khi anh còn ở CLB Munich 1860, bác sĩ bảo anh sau này có thể làm HLV. , "> Anh đã không tin. Rồi giờ em thấy đấy, anh đã trở thành HLV quốc gia rồi " ,..

Phải mất vài phút, sau khi được các trợ lý nhắc nhở, HLV Shao mới nhận ra micro vẫn đang bật. Sự cố khiến ông trở thành đề tài bàn tán trong dư luận Trung Quốc, dù phần lớn nội dung cuộc gọi không mang tính nhạy cảm.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng phát biểu về World Cup thể hiện quyết tâm của tân HLV trưởng, trong khi số khác đánh giá đó là sự tự tin quá mức.

Ông Shao Jiayi (1980) từng có 40 lần khoác áo đội tuyển Trung Quốc và có bốn năm thi đấu cho Munich 1860. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ 2022 với vai trò trợ lý đội U19, trước khi bất ngờ được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia vào tháng 11-2025.