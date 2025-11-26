U17 Việt Nam thắng Hồng Kông (Trung Quốc), giữ vững ngôi đầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Việt Nam thắng Hồng Kông (Trung Quốc), giữ vững ngôi đầu

Quốc An

(NLĐO) - U17 Việt Nam giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại vòng loại U17 châu Á 2026, trong tối 26-11.

U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 khi đánh bại U17 Hồng Kông (Trung Quốc) với tỉ số 2-0 trên sân PVF trong tối 26-11, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng với 3 trận toàn thắng và hiệu số +22.

Sau tiếng còi nhập cuộc, đội chủ nhà vượt lên nhờ siêu phẩm của Minh Thủy ở phút 10. Từ pha bóng lộn xộn trước khung thành đối phương, Minh Thủy tung cú sút trái như búa bổ, mở tỉ số cho U17 Việt Nam.

Bên cạnh đó, các học trò của HLV Cristiano Roland liên tục tạo sóng gió trong khoảng thời gian còn lại. Sỹ Bách, Trọng Đại Nhân và Chu Ngọc Nguyễn Lực đều có cơ hội nhưng thiếu chút chính xác để nhân đôi cách biệt.

img

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 59, Nguyễn Lực và Minh Thủy liên tiếp đe dọa khung thành thủ môn Pui Chun nhưng không thành công. Tuy nhiên, điều gì phải đến cũng đến, bóng được treo từ cánh trái để Mạnh Cường băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 2-0 phút 70.

Những phút cuối, U17 Hồng Kông cố gắng dồn lên nhưng nỗ lực dứt điểm của Yat Hin không thể đánh bại hàng thủ Việt Nam. Trận đấu khép lại ở phút 90+4 với chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà.

Thầy trò HLV Roland tạm thời giữ vững ngôi đầu bảng C với thành tích tuyệt đối, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự VCK U17 châu Á 2026.

Tin liên quan

Campuchia xin rút khỏi bóng đá và 7 môn tại SEA Games 33

Campuchia xin rút khỏi bóng đá và 7 môn tại SEA Games 33

(NLĐO) - Ủy ban Olympic Campuchia xin rút khỏi 8 môn, chỉ tham dự 13 môn tại SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai từ ngày 9 đến 20-12.

U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự Vòng loại U17 châu Á 2026

(NLĐO) - Tuyển U17 Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026 bằng buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF hôm 21-11

AFC chúc mừng tuyển U17 nữ Việt Nam giành vé đến VCK châu Á

(NLĐO) - AFC mới đây đã gửi thư chúc mừng U17 nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết châu Á 2026 để trở thành tuyển quốc gia thứ 5 góp mặt ở VCK châu lục.

U17 Việt Nam U17 Châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo