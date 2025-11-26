U17 Việt Nam thắng Hồng Kông (Trung Quốc), giữ vững ngôi đầu

U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 khi đánh bại U17 Hồng Kông (Trung Quốc) với tỉ số 2-0 trên sân PVF trong tối 26-11, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng với 3 trận toàn thắng và hiệu số +22.

Sau tiếng còi nhập cuộc, đội chủ nhà vượt lên nhờ siêu phẩm của Minh Thủy ở phút 10. Từ pha bóng lộn xộn trước khung thành đối phương, Minh Thủy tung cú sút trái như búa bổ, mở tỉ số cho U17 Việt Nam.

Bên cạnh đó, các học trò của HLV Cristiano Roland liên tục tạo sóng gió trong khoảng thời gian còn lại. Sỹ Bách, Trọng Đại Nhân và Chu Ngọc Nguyễn Lực đều có cơ hội nhưng thiếu chút chính xác để nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 59, Nguyễn Lực và Minh Thủy liên tiếp đe dọa khung thành thủ môn Pui Chun nhưng không thành công. Tuy nhiên, điều gì phải đến cũng đến, bóng được treo từ cánh trái để Mạnh Cường băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 2-0 phút 70.

Những phút cuối, U17 Hồng Kông cố gắng dồn lên nhưng nỗ lực dứt điểm của Yat Hin không thể đánh bại hàng thủ Việt Nam. Trận đấu khép lại ở phút 90+4 với chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà.

Thầy trò HLV Roland tạm thời giữ vững ngôi đầu bảng C với thành tích tuyệt đối, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự VCK U17 châu Á 2026.