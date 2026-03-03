HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt CLB Ninh Bình hết mùa

Quốc An

(NLĐO) - Ngay khi Ninh Bình sa thải HLV tiền nhiệm, Giám đốc Học viện HAGL, Vũ Tiến Thành được bổ nhiệm HLV tạm quyền đến hết mùa V-League 2025-2026.

CLB Ninh Bình mới đây đã bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền cho phần còn lại mùa giải V-League 2025-2026, theo thỏa thuận hỗ trợ nhân sự giữa Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy và phía HAGL của bầu Đức.

Ông Thành, hiện là Giám đốc Học viện HAGL, được kỳ vọng giúp đội bóng ổn định tổ chức và cải thiện chuyên môn trong giai đoạn quyết định.

img

"Ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Học viện LPBank HAGL, sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của Ninh Bình FC trong thời gian tới, cho đến khi đội bóng hoàn tất việc bổ nhiệm HLV trưởng mới.

Quyết định được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì tính kỷ luật và nâng cao hiệu quả chuyên môn trong chặng đường then chốt của mùa giải" - thông báo từ CLB Ninh Bình.

Trước đó, Ninh Bình đã chia tay HLV Gerard Albadalejo cùng ban huấn luyện sau 3 trận thua liên tiếp trước Công An Hà Nội, HAGL và Nam Định khiến đội từ ngôi đầu rơi xuống thứ 3.

Dự kiến ngày 4-3, tân thuyền trưởng của CLB Ninh Bình sẽ ra mắt và có 4 ngày chuẩn bị trước trận gặp Đà Nẵng trên sân nhà lúc 18 giờ ngày 7-3 tại V-League

Tại V-League 2025-2026, nhiều biến động ở khu kỹ thuật cũng diễn ra. Đương kim vô địch Nam Định đã hai lần thay tướng, khi HLV Bồ Đào Nha, Mauro Jeronimo thế chỗ ông Vũ Hồng Việt. Nhưng đến trước vòng 14, ông Việt lại trở lại ghế nóng.

Ninh Bình thay "tướng": Ba trận thua đủ kết luận một HLV thất bại?

Ninh Bình thay "tướng": Ba trận thua đủ kết luận một HLV thất bại?

(NLĐO) - CLB Ninh Bình đã sa thải HLV Gerard Albadalejo sau ba trận thua liên tiếp không chỉ là câu chuyện riêng của một đội bóng.

HAGL thắng Ninh Bình - Không đơn thuần là tỉ số

Đó là kết quả của một hành trình âm thầm nhưng kiên định với mục tiêu ưu tiên sử dụng nguồn cầu thủ trẻ tự đào tạo

Vì sao HLV Vũ Tiến Thành và Trưởng đoàn CLB HAGL bị phạt nặng?

(NLĐO) - Có hành vi xúc phạm trọng tài sau trận đấu vòng 19 V-League, HLV Vũ Tiến Thành và Trưởng đoàn CLB HAGL bị Ban kỷ luật VFF phạt nặng.

V-League Ninh Bình Vũ Tiến Thành HAGL
