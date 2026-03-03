HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt CLB Ninh Bình hết mùa

CLB Ninh Bình mới đây đã bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền cho phần còn lại mùa giải V-League 2025-2026, theo thỏa thuận hỗ trợ nhân sự giữa Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy và phía HAGL của bầu Đức.

Ông Thành, hiện là Giám đốc Học viện HAGL, được kỳ vọng giúp đội bóng ổn định tổ chức và cải thiện chuyên môn trong giai đoạn quyết định.

"Ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Học viện LPBank HAGL, sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của Ninh Bình FC trong thời gian tới, cho đến khi đội bóng hoàn tất việc bổ nhiệm HLV trưởng mới.

Quyết định được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì tính kỷ luật và nâng cao hiệu quả chuyên môn trong chặng đường then chốt của mùa giải" - thông báo từ CLB Ninh Bình.

Trước đó, Ninh Bình đã chia tay HLV Gerard Albadalejo cùng ban huấn luyện sau 3 trận thua liên tiếp trước Công An Hà Nội, HAGL và Nam Định khiến đội từ ngôi đầu rơi xuống thứ 3.

Dự kiến ngày 4-3, tân thuyền trưởng của CLB Ninh Bình sẽ ra mắt và có 4 ngày chuẩn bị trước trận gặp Đà Nẵng trên sân nhà lúc 18 giờ ngày 7-3 tại V-League

Tại V-League 2025-2026, nhiều biến động ở khu kỹ thuật cũng diễn ra. Đương kim vô địch Nam Định đã hai lần thay tướng, khi HLV Bồ Đào Nha, Mauro Jeronimo thế chỗ ông Vũ Hồng Việt. Nhưng đến trước vòng 14, ông Việt lại trở lại ghế nóng.