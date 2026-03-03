Ninh Bình thay "tướng": Ba trận thua đủ kết luận một HLV thất bại?

Khi thành tích trước mắt được đặt cao hơn quá trình xây dựng, mọi triết lý bóng đá đều có nguy cơ bị chết yểu.

Sự tồn tại trong ngắn hạn

CLB Ninh Bình từng khởi đầu mùa giải như mơ với loạt 11 trận bất bại, trong đó có 8 chiến thắng, dẫn đầu bảng xếp hạng và lọt vào tứ kết Cúp Quốc gia. Đây không phải thành tích của một đội bóng ăn may, mà là kết quả của một tập thể được tổ chức tốt trong giai đoạn đầu mùa sau khi thành công tuyệt đối ở mùa trước với danh hiệu vô địch giải hạng Nhất và giành quyền thăng hạng V-Leauge 2025-2026.

CLB Ninh Bình đã sa thải HLV Gerard Albadalejo

Tuy nhiên, sau quãng nghỉ nhường thời gian cho U22 thi đấu ở SEA Games 33 rồi U23 Việt Nam tại giải châu Á 2026, Ninh Bình đã thua liên tiếp trước CAHN, HAGL và Nam Định, từ vị thế dẫn đầu rơi xuống thứ ba.

Ba trận thua là cú sốc về mặt tâm lý và điểm số, nhưng bóng đá hiện đại không vận hành theo logic "thắng là đúng, thua là sai".

Một HLV cần thời gian để định hình hệ thống chơi bóng, phân công vai trò cho từng cầu thủ, điều chỉnh cường độ vận động và xây dựng niềm tin trong phòng thay đồ. Nếu chỉ vài vòng đấu đã bị loại bỏ, thì không HLV nào đủ an tâm để triển khai lối chơi dài hạn.

Khi nỗi sợ sa thải lấn át tư duy chuyên môn, lựa chọn an toàn nhất sẽ là phòng ngự thấp, đá chắc, chờ sai lầm của đối phương.

Đó không phải con đường nâng cao chất lượng đội bóng mà chỉ là cách duy trì sự tồn tại trong ngắn hạn.

Ninh Bình sa sút: ngân sách nhiều thôi chưa đủ

Ninh Bình là ví dụ điển hình cho nghịch lý của bóng đá Việt Nam: giàu tiềm lực tài chính nhưng dường như thiếu định hướng chiến lược.

Đội bóng này chiêu mộ hàng loạt ngôi sao nội địa như Hoàng Đức, Văn Lâm, Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Geovane… rồi tiếp tục bổ sung thêm một nhóm cầu thủ từ Thanh Hóa đang trong cơn biến động tài chính gồm Thái Sơn, Vaen Thuận, Ngọc Mỹ (toàn là những cầu thủ U23 Việt Nam) và cả tài năng trẻ Lê Phát.

HLV cần thời gian để gieo triết lý, xây dựng lối chơi. Ngày 2-7-2025, lãnh đạo CLB Ninh Bình công bố tân HLV Gerard Albadajejo. Đúng 8 tháng sau, 2-3-2026, HLV Albadajejo bị sa thải.

Trên danh sách đăng ký, đó là một tập hợp những cái tên đủ để tạo ra cảm giác về một đội hình trong mơ. Nhưng trên sân, sự gắn kết và bản sắc vẫn chưa đủ rõ ràng.

Vấn đề không nằm ở việc mua cầu thủ giỏi, mà nằm ở chỗ việc mua sắm ấy có phục vụ triết lý của HLV hay không.

Khi chuyển nhượng được thực hiện theo logic thị trường có gì thì mua nấy hoặc thua là phải mua thêm, đội hình sẽ phình to mà lối chơi vẫn mờ nhạt.

Tiền nhiều nhưng nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý, bóng đá sẽ nhanh chóng biến thành sự hoang phí. Một đội bóng muốn mạnh không chỉ là ngân sách, mà còn cần một bản thiết kế chơi theo phong cách nào, trục chiến thuật ra sao, cầu thủ được mua về để làm gì trong hệ thống đó.

Cái giá của sự nóng vội

Việc tiếp tục mua cầu thủ từ Thanh Hóa đặt ra câu hỏi về tính cần thiết và sự phù hợp. Đó là những cầu thủ đã quen với một hệ thống, một nhịp độ, một cách tổ chức khác.

Khi họ được đưa về trong bối cảnh đội bóng đang khủng hoảng phong độ, họ không chỉ phải thích nghi với môi trường mới mà còn phải chịu áp lực thành tích.

Trong bóng đá, sự hòa nhập cần thời gian, đặc biệt là với những đội bóng đang tìm kiếm bản sắc.

Tuyển quân ồ ạt có thể giúp cải thiện chất lượng đội hình trên lý thuyết, nhưng lại làm chậm quá trình hình thành lối chơi trên thực tế. Đó là vòng luẩn quẩn: thua trận - mua thêm cầu thủ - thay HLV… khi vòng xoáy ấy lặp đi lặp lại, đội bóng không còn phát triển mà chỉ đổi hình hài.

CLB Manchester United và cái giá của sự thiếu kiên nhẫn là bài học rất gần với bóng đá Việt Nam. Manchester United trong hơn một thập kỷ sau khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện.

Đội bóng này liên tục thay HLV, từ Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer đến Rangnick và Ten Hag. Mỗi HLV đến mang theo một triết lý mới, và mỗi triết lý lại kéo theo một cuộc mua sắm mới. Hàng tỷ euro được đổ vào thị trường chuyển nhượng, nhưng kết quả vẫn là một đội hình chắp vá, nơi cầu thủ không phù hợp hệ thống và phòng thay đồ thiếu ổn định.

Manchester United cho thấy một sự thật lạnh lùng, không có triết lý thì tiền cũng trở thành lãng phí.

Đó là bài học không chỉ dành cho các ông lớn châu Âu mà còn có giá trị với những nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam. Khi thay HLV quá nhanh và mua sắm không gắn với một kế hoạch dài hạn, thành tích có thể cải thiện trong chốc lát nhưng nền móng sẽ ngày càng suy yếu.

Cần kiên nhẫn với HLV

Trước hết, vì HLV cần thời gian để gieo triết lý. Một lối chơi không thể hình thành trong vài tuần hay vài tháng mà cần cả mùa giải để cầu thủ hiểu, tin và vận hành trơn tru.

Thứ hai, cầu thủ Việt Nam cần được chơi bóng tấn công trong môi trường không quá ám ảnh bởi kết quả. Khi HLV luôn lo mất ghế, họ sẽ chọn giải pháp an toàn là phòng ngự thực dụng, khiến các cầu thủ tấn công phải co cụm và đánh mất cơ hội phát triển tư duy sáng tạo.

Chu Đình Nghiêm là HLV nội hiếm hoi được trao niềm tin dài hạn

Thứ ba, đội bóng cần bản sắc chứ không chỉ điểm số. Bản sắc chỉ hình thành khi một HLV được làm việc đủ lâu để in dấu ấn, để người hâm mộ nhận ra đội bóng ấy chơi theo cách nào.

Thứ tư, đầu tư chỉ có ý nghĩa khi gắn với chiến lược. Chuyển nhượng phải phục vụ lối chơi, chứ không phải lối chơi "chạy" theo cầu thủ.

Nhìn lại, những HLV thành công nhất tại Việt Nam đều có điểm chung khi được làm việc đủ lâu để xây dựng lối chơi và con người. Henrique Calisto gắn bó với CLB Đồng Tâm Long An suốt 8 mùa giải, giúp đội vô địch V-League hai lần (2005, 2006) và xây dựng một tập thể ổn định, có bản sắc rõ ràng trong nhiều năm liền.

Chu Đình Nghiêm là HLV nội hiếm hoi được trao niềm tin dài hạn tại CLB Hà Nội, giúp đội vô địch V-League các năm 2018, 2019, 2022 và hình thành lối chơi pressing, phối hợp ngắn hiện đại, đồng thời mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ.

Thành công của họ cho thấy: HLV chỉ thực sự phát huy giá trị khi được làm việc trong môi trường ổn định, có thời gian để cầu thủ hiểu triết lý và đội bóng hình thành bản sắc.

Ngược lại, thay HLV liên tục chỉ tạo ra những tập thể chắp vá, không kịp lớn đã phải làm lại từ đầu.

Bóng đá không phải trò may rủi, không có HLV nào là thần thánh và không có đội bóng nào xây dựng được phong cách trong một mùa. Muốn bền vững, phải chấp nhận quá trình, phải học cách kiên nhẫn với HLV. Kiên nhẫn không đồng nghĩa với buông lỏng, mà là đặt niềm tin có điều kiện vào một kế hoạch rõ ràng. Khi kế hoạch được tôn trọng, tiền đầu tư sẽ có ý nghĩa, cầu thủ sẽ tiến bộ và giải đấu mới thực sự nâng tầm.



