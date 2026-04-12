HLV Vũ Tiến Thành giúp Ninh Bình FC giành chiến thắng kịch tính ở Gò Đậu

Tường Phước (Ảnh: Quang Liêm)

(NLĐO) - Thắng chủ nhà Becamex TP HCM với tỉ số 2-1 ở vòng 18 V-League 2025-2026 trên sân Gò Đậu tối 12-4, Ninh Bình FC trở lại tốp 3 bảng xếp hạng

Becamex TP HCM (1-2) Ninh Bình - Clip: FPT Play

HLV Vũ Tiến Thành thể hiện sự "mát tay" khi ngồi vào "ghế nóng" Ninh Bình FC ở giai đoạn lượt về V-League 2025-2026. Đội bóng cố đô Hoa Lư dần lấy lại phong độ đỉnh cao với hai chiến thắng liên tiếp khi thi đấu trên sân của đối phương.

Ở vòng 18, đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành hành quân đến Gò Đậu với mục tiêu có điểm. Trước đội chủ nhà sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và đầy bản lĩnh ở sân chơi quốc nội, Ninh Bình FC gặp khá nhiều vất vả để bắt nhịp trận đấu.

Lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Becamex TP HCM khiến những mũi nhọn tấn công bên phía Ninh Bình FC bế tắc tìm bàn thắng. Trong ngày thiếu vắng "nhạc trưởng" Hoàng Đức trong đội hình xuất phát, tài năng Việt kiều Trần Thành Trung làm tốt vai trò điều phối, cầm nhịp ở tuyến giữa Ninh Bình FC.

Từ đường phất bóng dài vượt tuyến bất ngờ của tuyển thủ U23 Việt Nam này, đội khách mới có cơ hội mở tỉ số trận đấu, giảm tải áp lực. Cuối hiệp 1, Gia Hưng nhận bóng từ Thành Trung và xâm nhập vòng cấm địa Becamex TP HCM, khiến hậu vệ đối phương phải phạm lỗi.

Trên chấm phạt đền 11m, Geovane dễ dàng hạ gục thủ thành kỳ cựu Minh Toàn, giúp Ninh Bình vươn lên dẫn trước 1-0 từ phút 45. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của thầy trò ông Vũ Tiến Thành không duy trì lâu dài, khi đầu hiệp 2, đội chủ nhà chủ động dâng cao đội hình tấn công và có bàn gỡ 1-1 ở phút 55. Sau tình huống phạt góc chuẩn chỉnh bên góc trái, hậu vệ Tấn Tài bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Lâm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Khi khán giả tin rằng hai đội sẽ chia điểm, Ninh Bình FC bất ngờ phản công và có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc. Vào sân từ băng ghế dự bị, Văn Thuận chạy chỗ linh hoạt, chọn vị trí hợp lý để đón đường chuyền từ đồng đội và đánh đầu ghi bàn cho Ninh Bình FC ở phút 90+3.

Đây cũng là lần thứ 2 Văn Thuận ghi bàn quyết định giúp Ninh Bình FC giành chiến thắng chung cuộc, qua đó trở lại tốp 3 bảng xếp hạng với 34 điểm, kém hai đội dẫn đầu 4 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Nhìn từ trận HAGL thắng Nam Định: Đầu tư ít thắng đầu tư nhiều

(NLĐO) - Chiến thắng 2-1 của HAGL ngay trên sân của CLB Nam Định ở vòng 18 V-League 2025-2026 không đơn thuần là một bất ngờ về tỉ số.

