Bạn đọc

Hồ Dầu Tiếng xả nước với lưu lượng lớn, cảnh báo ngập lụt ven sông Sài Gòn

Thanh Thảo

(NLĐO) - Người dân cần đề phòng khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn

Trên cơ sở mực nước hồ Dầu Tiếng ngày 23-10 đạt cao trình khoảng 23,55 m, thấp hơn 8,85 m so với cao trình mực nước dâng trước lũ (32,40 m), nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam quyết định điều chỉnh lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 6.

Thời gian xả từ 7 giờ ngày 25-10 đến 7 giờ ngày 1-11, với lưu lượng linh hoạt 36-150 m³/s tùy theo diễn biến thực tế.

img

Nhà người dân ở khu vực TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Duơng cũ ngập nặng đêm 23-10

Sau thời gian trên, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam sẽ tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập liên hồ tối thiểu là 36 m3/s. Ngoài ra, đơn vị sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết, diễn biến thủy triều và mực nước hồ để điều chỉnh lưu lượng, thời gian xả cho phù hợp.

Thông báo cũng nêu rõ, với lưu lượng xả tối đa 150 m3/s trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã, phường ven sông Sài Gòn. Người dân cần đề phòng khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn như trên có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp.

Để chủ động trong việc xả tràn kết hợp với mưa, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP HCM đề nghị các đơn vị, địa phương giáp ranh sông Sài Gòn tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó, chủ động triển khai phương án ứng phó ngập lụt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên BĐI sẽ duy trì đến hết ngày 26 đến 27-10. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông.

Hình ảnh "khác lạ" nhưng nhiều người thích trên hồ Dầu Tiếng

Hình ảnh "khác lạ" nhưng nhiều người thích trên hồ Dầu Tiếng

(NLĐO) - Sau chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng không còn tình trạng khai thác thủy sản ồ ạt như trước đây.

Bình Dương kiên quyết xử lý nạn khai thác cát trái phép trên hồ Dầu Tiếng

(NLĐO) - Bình Dương đang kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm về khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng.

Hồ Dầu Tiếng xả lũ khẩn ra sông Sài Gòn thêm 2 ngày

(NLĐO) - Bắt đầu từ sáng nay, 10-11, hồ Dầu Tiếng lại tiếp tục xả lũ ra sông Sài Gòn, trong khi theo kế hoạch trước đó phải dừng.

sông Sài Gòn mưa lũ mưa to hồ dầu tiếng tình hình mưa lũ vùng trũng thấp
