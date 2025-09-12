Đại diện các hộ kinh doanh tại hội thảo "Tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh bỏ thuế khoán"

Ngày 12-9, tại hội thảo "Tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh bỏ thuế khoán" do Công ty Cổ phần MISA và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp tổ chức, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cho biết chính sách thuế đối với hộ kinh doanh đang có sự thay đổi quan trọng nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW.

Theo đó, từ năm 2026, phương pháp thuế khoán sẽ chấm dứt, thay bằng cơ chế kê khai thuế gắn với hóa đơn, chứng từ, giúp hộ kinh doanh chủ động xác định doanh thu, chi phí và số thuế phải nộp. Đồng thời, hộ kinh doanh có doanh thu thấp (dưới 200 triệu đồng/năm từ năm 2026) sẽ được miễn thuế GTGT và thuế TNCN, trong khi các hộ có quy mô lớn hơn phải áp dụng phương pháp kê khai, quản lý chặt chẽ hơn.

Tại hội thảo, nhiều hộ kinh doanh bày tỏ băn khoăn khi mua hàng hóa từ nông dân, tiểu thương thường không có hóa đơn. Nếu Nhà nước bỏ thuế khoán và chuyển sang kê khai thuế, các hộ kinh doanh phải kê khai những hàng hóa này như thế nào?

Giải đáp vấn đề, bà Nguyễn Thị Cúc cho biết pháp luật quy định phần lớn các giao dịch mua bán hàng hóa đều yêu cầu hóa đơn để chứng minh chi phí hợp lý khi tính thuế. Tuy nhiên, có một số trường hợp và lĩnh vực mà hàng hóa không cần hóa đơn.

Cụ thể, các loại hàng hóa không cần hóa đơn bao gồm sản phẩm nông nghiệp (lúa gạo, rau củ, trái cây), lâm sản (gỗ, tre, nứa), thủy sản (cá, tôm từ ngư dân đánh bắt thủ công) do nông dân, ngư dân hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất bán ra. Hộ kinh doanh mua các loại hàng hóa này có thể lập bảng kê thu mua hàng hóa, kèm chứng từ thanh toán (chuyển khoản, biên nhận).

“Ngoài ra, đối với các giao dịch hàng hóa dưới 200.000 đồng/lần, người bán không cần xuất hóa đơn điện tử ngay lập tức nhưng phải tổng hợp cuối kỳ. Tuy nhiên, người mua vẫn nên yêu cầu bên bán cung cấp biên nhận bán hàng để chứng minh nguồn gốc hàng hóa” - bà Cúc cho biết thêm.