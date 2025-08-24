HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình

N.Hưởng - H. Hưng

(NLĐO)- Biên đội tiêm kích Su-30MK2 "Hổ mang chúa" bay vào Quảng trường Ba Đình thực hiện nhiệm vụ A80 cùng với nhiều dòng máy bay khác.

Sáng nay 24-8, nhiều máy bay các dòng CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và SU-30MK2 "Hổ mang chúa" đã bay qua Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để luyện tập cho Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 1.

Biên đội trực thăng 10 chiếc bay vào trung tâm thành phố

Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Đáng chú ý, biên đội Su-30MK2 lần đầu bay đội hình 5 chiếc qua Quảng trường Ba Đình. 

Sau khi tách đội thành ba hướng, chiếc ở giữa đã thực hiện động tác bay thẳng đứng lên bầu trời. 

Dàn tiêm kích hiện đại này luôn thu hút sự chú ý của người dân trong các sự kiện lớn của đất nước.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 2.

Trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 3.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 4.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 5.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 6.

Biên đội trực thăng cất cánh từ Sân bay Hoà Lạc

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 7.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 8.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 9.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 10.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 11.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 12.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 13.

Máy bay L-39NG bay qua khu vực hồ Tây.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 14.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 15.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 16.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 17.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 18.

Biên đội tiêm kích Su-30MK2 bay vào Quảng trường Ba Đình

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 19.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 20.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 21.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 22.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 23.

"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình- Ảnh 24.

Hàng ngàn người dân phấn khích khi chiêm ngưỡng dàn máy bay thực hiện nhiệm vụ A80

 

Tin liên quan

Vị trí hàng trăm màn hình LED để người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

Vị trí hàng trăm màn hình LED để người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- TP Hà Nội lắp 22 màn hình led cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng để người dân theo dõi diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9.

Xem diễu binh, diễu hành A80, người dân có thể để xe máy, ô tô ở đâu?

(NLĐO) - Ban tổ chức bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường ĐH và 68 vị trí lòng đường hỗ trợ tập kết phương tiện của người dân theo dõi các hoạt động của A80.

VIDEO: Hàng ngàn người đổ về Ba Đình "giữ chỗ" chờ xem tổng hợp luyện diễu binh

(NLĐO)- Các tuyến phố Hà Nội, nhất là trên đường Hùng Vương, đã kín người giữ chỗ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 vào tối nay.

SU-30MK2 diễu binh Quảng trường Ba Đình Quốc Khánh máy bay
