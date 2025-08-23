Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội sẽ lắp 22 màn hình led cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng.



Màn hình LED đã được lắp đặt tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

18 vị trí được chia làm 3 tuyến cụ thể như sau:

Trục Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa - Kim Mã - Nguyễn Thái Học có 5 vị trí với 7 màn hình cỡ lớn:

Hướng đi Văn Cao - Cung Thể thao Quần Ngựa (1 màn hình cỡ lớn); UBND phường Ngọc Hà (1 màn hình cỡ lớn); ngã 3 phố Kim Mã - ngõ 294 phố Kim Mã - phố Núi Trúc (2 màn hình cỡ lớn); ngã 3 Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học (2 màn hình cỡ lớn); ngã 4 Trần Phú - Lê Trực (1 màn hình cỡ lớn).

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng tháng Tám có 6 vị trí, mỗi vị trí 1 màn hình cỡ lớn:

Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng; ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn; Vườn hoa góc phố Hàng Bông, Tràng Thi; ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài; Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền.

Công viên Yên Sở; Công viên Long Biên; Công viên Hòa Bình; Công viên Cầu Giấy; Vườn hoa Nguyễn Trãi - Hà Đông; Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; Lê Duẩn - ga Hàng Cỏ (ga Hà Nội) 1 vị trí dựng đối diện ga.

Bên cạnh các điểm công cộng trọng yếu đã lựa chọn, 136 màn hình led có sẵn tại các điểm công cộng, trụ sở các cơ quan, nhà văn hoá, trường học, sân vận động cũng được ưu tiên sử dụng.

Hà Nội cũng huy động 127 màn hình cỡ lớn đang được lắp đặt theo hình thức xã hội hóa trên toàn địa bàn, nhằm ưu tiên thời lượng phát sóng phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho chuỗi hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Để phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 diễn ra vào ngày 2-9, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức cấm đường vào các khung giờ nhất định ở 54 tuyến phố vào các ngày 24-8 (buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2), 27-8 (buổi sơ duyệt), 30-8 (buổi tổng duyệt) và 2-9 (Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9).



