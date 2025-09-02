Hồ Ngọc Hà xin lỗi về sự vắng mặt gây sóng gió mạng xã hội!

Hồ Ngọc Hà bị chỉ trích vì một chia sẻ

Những chia sẻ trên trang xã hội của ca sĩ Hồ Ngọc Hà về ngày Quốc khánh 2-9 khiến cô trở thành người được gọi tên với nhiều lời chỉ trích của cư dân mạng. Cụ thể, trang cá nhân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ vào ngày 2-9: "Do có lịch trình châu Âu đã sắp xếp từ trước, nên Hà đã lỡ hẹn lời mời tham dự biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Đại lễ sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình và một số sự kiện khác. Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2-9".

Những chia sẻ tưởng chừng rất bình thường này lại bị cư dân mạng ném đá. Hầu hết, mọi người đều cho rằng, Đại lễ mừng 80 năm Quốc Khánh 2-9 là dịp hiếm, lại mang tinh thần tự hào dân tộc. Vì vậy, việc một ngôi sao như Hồ Ngọc Hà từ chối tham gia vì nhận lịch biểu diễn ở châu Âu là khó chấp nhận.

Trước phản ứng gay gắt của cư dân mạng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngay lập tức có động thái. Ngoài việc bỏ chia sẻ cũ, chỉ giữ lại chia sẽ Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2-9", cô cũng chính thức lên tiếng lý giải sự việc.

Theo Hồ Ngọc Hà: "Ngày hôm qua hoà trong không khí xao động, team của mình đã post lên gây ra nhưng ý kiến trái chiều âu cũng là ý tốt của các bạn, nhưng không phải lúc, không phải nơi để trình bày. Mình thay mặt team của mình gửi lời Xin Lỗi đến mọi người thật nhiều nhé".

Hồ Ngọc Hà: Chuyến đi châu Âu “đặc biệt” cùng gia đình - Chuyện nhà hay show?

Hồ Ngọc Hà khẳng định không chạy show mà về nhà chồng có việc

Cô cũng khẳng định việc có lịch trình ở châu Âu là việc nhà không phải chạy show. Chồng cô, diễn viên Kim Lý, quốc tịch Thụy Điển. Hiện, Hồ Ngọc Hà cùng chồng và 2 con Leon và Lisa đang ở Thụy Điển thăm bà nội.

"Mình không có đi chạy show bên này mọi người ơi. Gia đình có việc thiệt mà chứ mình cũng ham vui ham xuất hiện những lúc mà ý nghĩa thế này lắm, tiếc muốn xỉu nè. Ngày của Hoà Bình hãy cùng sống trong Hoà Bình thật trọn vẹn nha" - cô nói.

Hình ảnh ba mẹ Hồ Ngọc Hà khi còn trẻ

Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ về bố mẹ ruột nhân dịp Quốc khánh 2-9. "Ba mẹ mình đấy, đi từ chiến tranh đến hoà bình. Ba mình để lại một bên chân và là một trong những thương binh đầy năng lượng nhất trong tim mình. Mẹ mình đã mất Mẹ khi chưa được 9 tuổi, ngày Bà đi trong tiếng bom rơi và không bao giờ thấy trở về và mẹ cũng đã trở thành người mẹ mạnh mẽ nhất nuôi các em khi còn nhỏ đến bây giờ mà tôi có thể cảm nhận được.

Mình sống và học tập trong môi trường Quân đội và hiểu rõ sự cứng cỏi, một tình yêu sâu sắc đôi khi không phải chỉ là một lời nói, hành động mà là cả một quá trình cống hiến, giúp đỡ và xây dựng.

Ai cũng sẽ rơi nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh của quá khứ và đặc biệt của ngày hôm nay, trong đó chắc chắn có mình và các bạn".