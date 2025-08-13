HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hồ Ngọc Hà và dàn sao Việt trồng cây lúc bình minh

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Quốc Cơ- Hồng Phượng, hoa hậu Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương … tề tựu vào buổi bình minh để trồng cây.

“Thành phố nở hoa”: 101 Cây muồng đào bừng sáng công viên, ngàn trái tim chung tay vì nghệ thuật và sắc xanh!

Hồ Ngọc Hà và dàn sao Việt trồng cây lúc bình minh- Ảnh 1.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tham gia trồng cây sáng 13-8 ở Công viên Sáng tạo TP HCM

"Thành phố nở hoa" thuộc dự án nghệ thuật cộng đồng "VietNam Love", là dự án trồng cây kiến tạo cảnh quan thành phố nhận được sự chung tay của đông đảo giới văn nghệ sĩ. 101 cây muồng đào (còn gọi là bò cạp vàng) đã được khởi công trồng vào sáng 13-8 tại công viên Sáng tạo (TP HCM).

Đạo diễn Trần Thành Trung, người khởi xướng dự án "VietNam Love", cho biết, đây là giai đoạn 1 của chương trình trồng cây "Thành phố nở hoa". Dự kiến, trong 3 ngày 13, 14 và 15-8, 101 cây muồng đào sẽ được trồng xong.

Tất cả các cây muồng đào đều có 4 năm tuổi nên dự kiến vào năm sau, 50% hoa sẽ nở và tỉ lệ phần trăm hoa nở sẽ nhân lên trong những năm tới.

"Trồng cây kiến tạo cảnh quan không phải là dự án nhất thời mà là dài hơn để sau nay, nơi đây trở thành điểm đến thú vị không chỉ của con em thành phố mà của cả du khách nước ngoài".

Hồ Ngọc Hà và sáng kiến trồng cây: 10 năm nữa, Mẹ con cùng ngắm muồng đào nở rộ!

Hồ Ngọc Hà và dàn sao Việt trồng cây lúc bình minh- Ảnh 2.

Hồ Ngọc Hà: 10 năm nữa, Mẹ con cùng ngắm muồng đào nở rộ!

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ có mặt để trồng những cây muồng đào đầu tiên tại Công viên Sáng tạo, chia sẻ: "Hằng năm, không ít người Việt đến Nhật Bản, Hàn Quốc để check in với hoa anh đào xứ họ. Đó là những ký ức tuyệt vời với cảnh đẹp thiên nhiên mà mỗi chúng ta đều muốn có được. Vậy thì từ lúc này đây, chúng ta sẽ tạo nên điều ấy ngay chính nơi chúng ta sinh sống. Tôi tham gia dự án này để 10 năm sau, dắt con mình tới đây, tôi tự hào khoe với con "Cây hoa này do chính tay mẹ trồng".

Đây cũng là ý tưởng chung của tất cả các nghệ sĩ khi tham gia dự án "Thành phố nở hoa", trồng cây kiến tạo cảnh quan tươi đẹp cho thành phố. Đạo diễn Trần Thành Trung cho biết: "Đây không phải là dự án cá nhân mà của cộng đồng. Mỗi người góp sức chung tay hôm nay để tạo nên sự tươi đẹp cho ngày mai".

Nếu dự án nhận được sự giúp sức, tôi tin rằng: "Thành phố nở hoa không chỉ ở Công viên sáng tạo mà còn ở nhiều thành phố khác, ở công viên, trường học… Bất cứ nơi nào cũng xứng đáng trở nên đẹp đẽ hơn và trở thành biểu tượng của người dân".

Dự án “Thành phố nở hoa”: Bừng sáng không gian, thắp lửa cảm hứng!

Hồ Ngọc Hà và dàn sao Việt trồng cây lúc bình minh- Ảnh 3.

Dàn sao Việt trồng cây lúc bình minh

Dự án "Thành phố nở hoa" được phối hợp tổ chức bởi Hội liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TP HCM, Sở Du lịch TP HCM, Sở Văn hóa Thể thao TP HCM cùng T Production và sự chung tay của rất nhiều doanh nghiệp, nghệ sĩ, đơn vị truyền thông, văn hóa - nghệ thuật và đông đảo người dân.

"Thành phố nở hoa" mang khát vọng tạo nên những không gian biểu tượng từ cây xanh và hoa - không chỉ để làm đẹp đô thị, mà còn góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch cho Thành phố và khơi dậy cảm hứng sống đẹp trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Buổi trồng cây khởi động của dự án "Thành phố nở hoa" ở TP HCM với sự tham gia của Hồ Ngọc Hà, Vy Oanh, Thanh Ngọc, MC Quỳnh Hoa, MC Hồng Phượng, Quốc Cơ, diễn viên Khả Như, diễn viên Puka, diễn viên Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, hoa hậu Như Vân… tạo nên những hiệu ứng lan tỏa.

Hồ Ngọc Hà Thành phố nở hoa VietNam Love dàn sao Việt
