Hỗ trợ bền bỉ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Ngày 30-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM (VAVA) phối hợp với Hội nhóm hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam quốc tế (HOAVAVA) tổ chức Hội nghị tổng kết và tri ân công tác vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2025.



Trao xe lăn cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Chia sẻ tại chương trình, ông Kim Dae Jong, Chủ tịch HOAVAVA, cho biết những vết thương do chiến tranh để lại không dễ phai mờ theo thời gian. Đặc biệt, hậu quả của chất độc da cam không dừng lại ở một cá nhân mà còn kéo dài sang gia đình và cả các thế hệ mai sau. Chính vì vậy, sự quan tâm lâu dài và hỗ trợ bền bỉ là điều vô cùng quan trọng.

Theo ông Kim Dae Jong, nhờ sự đồng hành, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức mà nhiều nạn nhân đã có cơ hội được điều trị, hỗ trợ sinh kế. Nhưng, quan trọng hơn cả là giúp các nạn nhân tìm lại niềm tin, hy vọng để tiếp tục sống và vươn lên.

Ông Kim Dae Jong khẳng định việc vận hành minh bạch, có trách nhiệm và hiệu quả của HOAVAVA là giá trị cốt lõi. Điều này nhằm bảo đảm mỗi sự đóng góp của các cá nhân đều được chuyển tải trọn vẹn, đúng mục đích và đến đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Ông Kim Dae Jong, Chủ tịch HOAVAVA (ngoài cùng bên phải) và Thiếu tướng, PGS-TS-BS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VAVA (thứ 2 từ trái sang) tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin



Tại chương trình, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương để ghi nhận và tôn vinh những cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM cũng ký kết tài trợ định kỳ với các nhà tài trợ. Qua đó, chăm lo lâu dài cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.