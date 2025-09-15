Bàn giao 6 ha đất sạch dioxin tại sân bay Biên Hòa

Ngày 15-9, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tổ chức lễ bàn giao 6 ha đất đã xử lý sạch dioxin sau 6 năm thực hiện; ký thỏa thuận bổ sung vốn ODA không hoàn lại dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh ưu tiên; khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giới thiệu dự án với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper trong sự kiện



Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 chủ trì sự kiện. Cùng tham dự có đại diện các đơn vị quân đội, lãnh đạo bộ, ngành, chính quyền tỉnh Đồng Nai; ông Marc Evans Knapper, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, cùng các cán bộ Đại sứ quán Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ và đại diện một số tổ chức quốc tế.

Theo Bộ Quốc phòng, từ tháng 12-2019 đến nay, dự án hợp tác Việt Nam - Mỹ đã xử lý gần một nửa diện tích đất ô nhiễm trong và ngoài sân bay, đạt ngưỡng an toàn, bàn giao cho quân đội và tỉnh Đồng Nai phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng.

Để triển khai giai đoạn tiếp theo, dự án khởi công hệ thống công nghệ xử lý dioxin bằng nhiệt – khâu then chốt quyết định thành công, hướng tới mục tiêu hoàn tất xử lý toàn bộ chất độc ở sân bay trước năm 2030.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá việc bàn giao 6 ha đất sạch là cột mốc quan trọng, khẳng định hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đại diện Chính phủ Hoa Kỳ bàn giao khu vực đất được làm sạch dioxin cho Quân chủng Phòng không - Không quân để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 701 khẳng định Dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa là một trong những dự án đặc biệt quan trọng, thể hiện quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, góp phần hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung vào năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và sự phát triển bền vững.

Thay mặt Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương và đánh giá cao Quân chúng Phòng không - Không quân, Văn phòng 701, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường và cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam, cơ quan chức năng Hoa Kỳ, các nhà thầu đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, vất vả để triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper (trái) và Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền - Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng - ký kết thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ để tiếp tục mở rộng Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam dioxin

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng, lắp đặt hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin. Đây là hạng mục công trình lớn nhất của dự án hợp tác xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2026.

Khu vực đất nhiễm dioxin đang chờ xử lý

Sân bay Biên Hòa từng là căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ, nơi lưu trữ chất diệt cỏ phục vụ chiến dịch phun rải.

Dự án xử lý dioxin tại Biên Hòa dự kiến kéo dài 10 năm, chia hai giai đoạn, xử lý tổng cộng khoảng 500.000 m3 đất với kinh phí 430 triệu USD. Trong đó, 150.000 m3 đất sẽ được làm sạch trong giai đoạn 1, đến năm 2025.