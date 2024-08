Hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong đợt mưa lũ, sạt lở từ ngày 23-7 đến 2-8 đã gây thiệt hại cho tỉnh Điện Biên khoảng 211 tỉ đồng.



Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ ở Điện Biên .Ảnh: HẢI MINH

Trước đó, Chính phủ cũng hỗ trợ khẩn cấp cho Sơn La 10 tỉ đồng. Mưa lũ đã gây tổn thất nặng nề cho tỉnh này (ước tính 501 tỉ đồng) với 11 người chết, 6 người bị thương.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 6-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Hiện cả 4 hồ chứa thủy điện lớn ở phía Bắc là Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đều đang vận hành xả lũ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh, thành phố bảo đảm an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện.