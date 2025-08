Mưa lớn vừa qua đã gây ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Nghệ An, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân.

Nước lũ kết hợp với sạt lở đất cuốn trôi nhiều nhà cửa tại Điện Biên - Ảnh: Xã Na Son cung cấp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Nghệ An trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất.

Nắm chắc tình hình, nhu cầu lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt và các nhu yếu phẩm khác của nhân dân; tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất một cách nhanh nhất; huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm "bốn tại chỗ" để khắc phục hậu quả nhanh nhất có thể, không để người dân bị đói, khát, rét, không có chỗ ở.

Các địa phương khẩn trương đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lũ, tính toán nhu cầu kinh phí, gạo, vật tư cần hỗ trợ từ Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 3-8.

Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong công tác khôi phục hệ thống điện tại các xã, bản; triển khai các biện pháp cần thiết chủ động bảo đảm an toàn cho các hồ đập thủy điện, tập trung khắc phục ngay hệ thống truyền tải điện, hồ đập thủy điện. Viettel, VNPT phải trang bị các trạm phát sóng, có máy phát điện kèm theo, thiết bị liên lạc vệ tinh, đảm bảo kết nối trong mọi điều kiện.

Khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Sơn La, Nghệ An quyết liệt, hỗ trợ khẩn cấp 250 tỉ đồng

Bộ Y tế hướng dẫn, hỗ trợ địa phương hóa chất khử khuẩn, thuốc men, thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh; công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, hỗ trợ địa phương khẩn trương vệ sinh trường lớp, sửa chữa các trường học bị hư hại, sách, vở, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho năm học mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 1653 ngày 2-8 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cụ thể, hỗ trợ 250 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để bước đầu khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ (gồm: Điện Biên 100 tỉ đồng, Sơn La 50 tỉ đồng, Nghệ An 100 tỉ đồng).

UBND các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.