Hổ xuất hiện ở Phú Thọ

Sáng 2-10, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, xác nhận thông tin với phóng viên VietNamNet. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng cơ sở đến hiện trường nắm bắt tình hình và thực hiện cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Tam cho biết, con hổ này nặng khoảng 15-20 kg. Nhận định ban đầu cho thấy đây có thể là một con hổ con đi lạc, hiện chưa gây thiệt hại hay nguy hiểm cho người dân. Sau khi được phát hiện, con hổ này đã di chuyển về hướng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Ảnh: Phùng Tiến Dũng

Xã Ngọc Sơn (trên cơ sở sáp nhập ba xã Ngọc Lâu, Tự Do và Ngọc Sơn thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) là một xã vùng cao có địa hình rừng núi phức tạp. Xã nằm giáp ranh với Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông rộng hơn 19.200 ha (rừng đặc dụng chiếm khoảng 15.100 ha), trải dài trên địa bàn hai huyện Tân Lạc và Lạc Sơn cũ.

Khu bảo tồn này đóng vai trò là hành lang sinh thái quan trọng, nối liền Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, là nơi lưu giữ nguồn gen quý hiếm và có ý nghĩa lớn trong phòng hộ đầu nguồn.

Hiện tại, chính quyền xã Ngọc Sơn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để theo dõi và xác định nguồn gốc cá thể hổ. Đồng thời, chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, chụp ảnh hay săn bắt con vật, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và thực hiện bảo tồn động vật hoang dã.