Thời sự Xã hội

Hổ xuất hiện ở Phú Thọ

Theo Anh Tâm/Vietnamnet

Người dân xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ) phát hiện hổ xuất hiện ở khu vực xóm Chiềng. Ngay sau đó, chính quyền địa phương vào cuộc xác minh.

Sáng 2-10, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, xác nhận thông tin với phóng viên VietNamNet. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng cơ sở đến hiện trường nắm bắt tình hình và thực hiện cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Tam cho biết, con hổ này nặng khoảng 15-20 kg. Nhận định ban đầu cho thấy đây có thể là một con hổ con đi lạc, hiện chưa gây thiệt hại hay nguy hiểm cho người dân. Sau khi được phát hiện, con hổ này đã di chuyển về hướng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.

Hổ xuất hiện ở Phú Thọ: Cảnh báo an toàn cho người dân xã Ngọc Sơn - Ảnh 1.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Ảnh: Phùng Tiến Dũng

Xã Ngọc Sơn (trên cơ sở sáp nhập ba xã Ngọc Lâu, Tự Do và Ngọc Sơn thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) là một xã vùng cao có địa hình rừng núi phức tạp. Xã nằm giáp ranh với Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông rộng hơn 19.200 ha (rừng đặc dụng chiếm khoảng 15.100 ha), trải dài trên địa bàn hai huyện Tân Lạc và Lạc Sơn cũ.

Khu bảo tồn này đóng vai trò là hành lang sinh thái quan trọng, nối liền Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, là nơi lưu giữ nguồn gen quý hiếm và có ý nghĩa lớn trong phòng hộ đầu nguồn.

Hiện tại, chính quyền xã Ngọc Sơn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để theo dõi và xác định nguồn gốc cá thể hổ. Đồng thời, chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, chụp ảnh hay săn bắt con vật, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và thực hiện bảo tồn động vật hoang dã.

Theo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hổ được đánh giá ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ IUCN kể từ năm 1986. Tính đến năm 2015, quần thể hổ hoang dã toàn cầu ước tính chỉ còn khoảng 3.062 đến 3.948 cá thể trưởng thành, giảm tới 95% (khoảng 100.000 cá thể) so với đầu thế kỷ 20.

Hổ nằm trong nhóm bị đe dọa cao nhất vì thường xuyên là mục tiêu của nạn săn trộm, nuôi nhốt và buôn bán trái phép. Tại Việt Nam, hổ trong tự nhiên gần như biến mất do nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ hổ (như cao hổ, móng hổ, da hổ,...) vẫn còn tồn tại và tình trạng vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn hổ vẫn diễn ra.

Theo quy định quốc tế, hổ thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES). Công ước CITES phân cấp việc cho phép buôn bán các loài theo ba Phụ lục. Đối với các loài thuộc Phụ lục I, trong đó có loài hổ, việc buôn bán quốc tế vì mục đích thương mại là hoàn toàn bị nghiêm cấm.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Nghi vấn hổ xuất hiện ở rừng Bảo Lâm

Lâm Đồng: Nghi vấn hổ xuất hiện ở rừng Bảo Lâm

(NLĐO) - Công nhân Công ty CP Cao su Bảo Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) trong lúc làm việc tại xã Lộc Bảo thì phát hiện động vật hoang dã có màu xám, nghi là hổ.

Người dân trình báo thấy hổ xuất hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Người dân cho biết đã gặp hổ tự nhiên khi đang thám hiểm ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong khi đó, các chuyên gia về động vật hoang dã nhận định bức ảnh cuối cùng chụp được hổ trong tự nhiên ở Việt Nam là từ năm 1998, nên xác suất vẫn còn hổ trong tự nhiên là cực thấp.

Người dân phản ánh hổ xuất hiện tại Bắc Kạn

(NLĐO)- Người dân Bản Sáng (Bắc Kạn) bất ngờ nghe thấy tiếng hổ gầm vào ban đêm, vài ngày sau thì một con lợn của một hộ dân bị mất. Người dân nghi ngờ hổ xuống bắt lợn và ăn thịt.

bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc Gia Cúc Phương Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông
