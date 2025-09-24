HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hóa giải bạo lực học đường từ góc nhìn người thầy

Thanh Trúc - Huỳnh Quyên

(NLĐO) - Giáo viên cần nhạy bén trong tâm lý và thường xuyên cập nhật kiến thức sư phạm để thích ứng với sự phát triển xã hội.

Trường học từ lâu vẫn được xem là nơi an toàn, nhưng sự việc gần đây đặt ra một thực tế đáng suy nghĩ: trong giai đoạn dậy thì, nhiều học sinh bắt đầu có tâm lý nổi loạn, chống đối—thậm chí có hành vi dùng bạo lực với chính giáo viên. Điển hình là việc một em học sinh lớp 7 mới đây đã tác động vật lý với cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học, khiến cộng đồng giật mình. Vấn đề đặt ra là: giáo viên cần chuẩn bị những gì để hạn chế tình huống này, và khi nó xảy ra thì cách xử lý nào vừa giữ được uy tín vừa tháo gỡ được mâu thuẫn một cách nhân văn?

Hóa giải bạo lực học đường từ góc nhìn người thầy - Ảnh 1.

Các học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nhà Bè - TP HCM) trong giờ sinh hoạt ngoại khoá

Bà Nguyễn Thị Phượng — Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nhà Bè, TP. HCM) — cho rằng sự việc với học sinh lớp 7 làm nổi bật vai trò quyết định của các khóa bồi dưỡng kỹ năng chuẩn sư phạm trong việc nâng cao năng lực giáo viên. Để ứng xử linh hoạt và hiệu quả hơn, giáo viên không chỉ cần nhạy bén với từng tình huống, mà còn cần được tập huấn thường xuyên về tâm lý tuổi dậy thì, quản lý lớp và giải quyết xung đột.

Hóa giải bạo lực học đường từ góc nhìn người thầy - Ảnh 2.
Hóa giải bạo lực học đường từ góc nhìn người thầy - Ảnh 3.
Hóa giải bạo lực học đường từ góc nhìn người thầy - Ảnh 4.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Giáo Dục Nghề Nghiệp TP HCM đang sinh hoạt cùng các giáo viên và học sinh

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP.HCM – nhận định: “Các khóa bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả dạy học, đồng thời là động lực giúp giáo viên gắn bó hơn với nghề, khẳng định vị thế và nâng cao uy tín nghề nghiệp.”


Câu chuyện bạo lực học đường gần đây đã làm nổi bật sự cần thiết phải xây dựng và lan tỏa chuẩn mực ứng xử trong mối quan hệ thầy trò. Ông Trần Anh Tuấn – nhấn mạnh: “Nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng mối quan hệ là ‘tôn trọng – thân thiện – công bằng’. Nhà trường cần ban hành quy tắc ứng xử phù hợp với thực tiễn, trong đó giáo viên cần ứng xử chuẩn mực, khuyến khích và hướng dẫn học sinh bằng tinh thần chia sẻ”.

Với vai trò là nhà giáo, mỗi giáo viên cần nhạy bén với thái độ của học sinh và chuẩn bị phương thức hóa giải những bất mãn hoặc bốc đồng từ các em kịp thời. Để làm được điều này, giáo viên phải hiểu rõ tâm lý học sinh và nguyên nhân khiến lời nói của giáo viên không còn nhiều trọng lượng đối với thế hệ học sinh ngày nay. Từ đó, tìm cách hóa giải vấn đề với từng học sinh riêng biệt nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến tâm lý của các em.


