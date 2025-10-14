Hoa Hậu Bảo Ngọc "Giao nắng, chuyển yêu thương" đến trẻ em vùng lũ tại Lạng Sơn Và Quảng Ninh

Hoa Hậu Bảo Ngọc hành động: chia sẻ yêu thương và cứu trợ trường học vùng bão lũ!

Hoa hậu Bảo Ngọc hóa Hằng Nga vui trung thu cùng trẻ em

Sau đợt bão lũ khiến nhiều điểm trường tại Lạng Sơn và Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng nề, hoa hậu Bảo Ngọc đã lên đường giúp đỡ các em học sinh tại đây trong khuôn khổ chương trình "Giao nắng, chuyển yêu thương".

Tại điểm trường TH & THCS Phú Xá (Xã Đồng Đăng, Lạng Sơn), chương trình đã sơn sửa, làm lại trần, cải tạo bếp ăn và lắp mái hiên di động cho các lớp.

Đặc biệt, Hoa hậu Bảo Ngọc đã mang đến bất ngờ cho các em học sinh ở đây khi hóa thân thành chị Hằng Nga, cùng các em nhỏ đón Trung thu trong chính lớp học mới vừa được hoàn thiện. "Chúng tôi muốn các em có một Trung thu thật trọn vẹn – có đèn, có quà, có nụ cười.

Có thể năm nay vì lý do thời tiết, các em phải phá cỗ muộn nhưng chúng tôi tin các em ở đây đều đã rất vui.

Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của con trẻ, chúng tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng"- Bảo Ngọc chia sẻ.

Bảo Ngọc với khoảnh khắc xúc động, niềm vui trở lại sau bão giông!

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc với chuyến đi ý nghĩa

Bảo Ngọc còn chia sẻ đã rất xúc động khi nghe một em học sinh tâm sự: "Con tưởng năm nay đã không được chơi Trung thu nữa." Khoảnh khắc ấy khiến cô nghẹn ngào: "Chỉ một câu nói thôi, nhưng khiến mình nhận ra ý nghĩa thật sự của việc mang lại niềm vui – là giúp các em tin rằng hạnh phúc vẫn luôn quay trở lại, dù sau bão giông."

Sau Lạng Sơn, hoa hậu Bảo Ngọc cùng hành trình "Giao nắng, chuyển yêu thương" tiếp tục đến Quảng Ninh. Đây cũng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10 vừa qua.

Tại đây, Bảo Ngọc cùng đoàn thiện nguyện đã đến điểm trường tiểu học Quảng Sơn 2 (Xã Đường Hoa, Quảng Ninh) để trao tặng máy chiếu, màn chiếu giúp thầy cô có điều kiện giảng dạy tốt hơn; tặng áo khoác đồng phục cho các em nhỏ để ấm áp trong mùa mưa rét sắp tới.

Hằng Nga Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Đặc biệt, những suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được gửi tận tay các em – như lời động viên để các em vượt qua khó khăn tạm thời do bão lũ, tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập.

Không chỉ dừng lại ở vật chất, đoàn còn tổ chức các trò chơi và phần quà khích lệ tinh thần, giúp học sinh cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ cộng đồng.

"Sau bão, mọi thứ có thể không còn nguyên vẹn như trước, nhưng ánh mắt trẻ thơ vẫn sáng lên khi nhận được sự động viên, quan tâm của mọi người. Tôi và đoàn thiện nguyện Giao nắng, chuyển yêu thương tin rằng khi có sự giúp đỡ và đồng hành, các em sẽ lại vững vàng bước tiếp" – Bảo Ngọc nói.