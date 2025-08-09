Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đi thi "Miss World 2026"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đi thi "Miss World 2026"

Thùy Trang

(NLĐO) - Dù đã chiến thắng "Hoa hậu Liên lục địa 2022" nhưng hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục chinh chiến ở "Hoa hậu Thế giới 2026".

Hoa hậu Bảo Ngọc: quyết định đến Miss World - hành trình bứt phá, vượt qua mọi nghi ngờ!

Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đi thi "Miss World 2026"- Ảnh 1.

Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đi thi "Miss World 2026"

Chia sẻ tại buổi họp báo, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nói: "Trước khi quyết định đến với Miss World, Ngọc đã nhận được rất nhiều câu hỏi: Một lần nữa mang trên mình dải sash Việt Nam, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn?. Ngọc nghĩ không chỉ riêng mình, mỗi chúng ta khi bắt đầu hành trình mới đều có những lúc hoài nghi. Tuy nhiên, những lúc đắn đo nhất lại chính là lúc chúng ta phải nhớ lý do mình bắt đầu.

Với Ngọc, hành trình này bắt đầu từ Miss World Việt Nam. Từ đó đến nay, cô gái Bảo Ngọc có nhiều thay đổi, nhưng một điều vẫn vẹn nguyên, đó chính là sứ mệnh của mình".

"Ngọc muốn sống trọn vẹn - trọn vẹn với từng hành trình, từng khoảnh khắc, và trọn vẹn với từng giá trị mình tin vào. Ngọc chỉ thật sự sống khi mình sống không chỉ cho bản thân. Ngọc muốn sống cho những mảnh đời cần được yêu thương, cho những câu chuyện chưa được kể, cho những tiếng nói chưa được nghe thấy, sống vì một mục đích cao cả" - Lê Nguyễn Bảo Ngọc nói thêm.

Hoa hậu Bảo Ngọc dự thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 (Miss World), sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói tin tưởng Bảo Ngọc trước khi cô bước vào hành trình Miss World lần thứ 73. "Chúng tôi không quá áp lực với kết quả Miss World năm vừa rồi. Ban tổ chức tìm kiếm hoa hậu hội tụ đầy đủ tiêu chí họ tìm kiếm, từ những giá trị cốt lõi của Beauty with a Purpose (một thông điệp về việc sử dụng vẻ đẹp để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn), đến trí tuệ, sự hoạt bát và tâm hồn. Tôi tin rằng ban tổ chức sẽ cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra lựa chọn xứng đáng".

Bảo Ngọc: hành trình đến Miss World - Sen Vàng "flex" điều gì?

Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đi thi "Miss World 2026"- Ảnh 3.

Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đi thi Miss World 2026

Về lý do Sen Vàng chọn Bảo Ngọc đến Miss World, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết công ty có hành trình theo dõi Bảo Ngọc, từ Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam cho đến trưởng thành như hôm nay. "Sau Miss World Vietnam, Bảo Ngọc yêu thích các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa năng lượng tích cực và mang tiếng nói của mình đến với cộng đồng. Bảo Ngọc để lại ấn tượng cô gái bền bỉ, chăm chỉ. Tôi không ngại "flex" (khoe) Bảo Ngọc nỗ lực rất nhiều để có được hôm nay" - đạo diễn Hoàng Nhật Nam thông tin.

Trước sự kỳ vọng, Bảo Ngọc chia sẻ quyết tâm: "Bảo Ngọc tự hào về những thành tích của những đại diện trước. Hôm nay, Ngọc cảm thấy mình thật may mắn khi được tiếp nối và phát huy di sản quý giá ấy. Ngọc cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Nhìn thấy Ý Nhi chinh phục được tình cảm của khán giả Việt Nam, tôi thấy mình phải cố gắng thật nhiều".

Bảo Ngọc chinh phục đấu trường quốc tế: 2 bí quyết “vàng” cho hành trình vinh quang!

Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đi thi "Miss World 2026"- Ảnh 4.

Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đi thi "Miss World 2026"

Bảo Ngọc nói cô nhắc nhở bản thân, đặt ra hai điều khi thi quốc tế. "Mục tiêu đầu tiên là hết mình để đạt được vị trí cao nhất có thể. Mục tiêu thứ hai là phải tận hưởng trọn vẹn hành trình này, bởi với Ngọc, kết quả ra sao không ai biết trước, nhưng chắc chắn Ngọc sẽ biến hành trình ấy thành một hành trình thật ý nghĩa, để khi nhìn lại, bản thân có thể tự hào và người Việt Nam cũng sẽ tự hào khi thấy hình ảnh một cô gái Việt Nam đầy bản lĩnh" - Bảo Ngọc chia sẻ.

Công ty Sen Vàng cũng chính thức khởi động cuộc thi "Miss World Vietnam 2025". Thạc sĩ Phạm Kim Dung - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam - cho biết: "Để đến với Miss World, thí sinh không chỉ cần một hình thể đẹp hay gương mặt đẹp, mà còn phải sở hữu lý tưởng sống cao đẹp, hoài bão, khát vọng cùng những giá trị phù hợp với tinh thần của Miss World - đó là lòng nhân ái và sự cống hiến cho cộng đồng".

Đêm chung kết "Miss World Vietnam 2025" diễn ra ngày 22-11 tại TP HCM. Tân Hoa hậu sẽ có 2 năm để rèn luyện kỹ năng trước khi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World lần thứ 74 (dự kiến tổ chức năm 2027).

Tin liên quan

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022

(NLĐO)- Người đẹp Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn trên đấu trường nhan sắc quốc tế khi Lê Nguyễn Bảo Ngọc đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) 2022

Nữ ca sĩ bị ôm hôn thô bạo trên sân khấu

(NLĐO) – Nữ ca sĩ Walkyria Santos của Brazil bất ngờ bị một người đàn ông xông lên sân khấu, túm lấy và ép hôn lúc cô đang biểu diễn.

Mariah Carey bây giờ ra sao?

(NLĐO)- Mariah Carey trở lại, giữ vững phong độ khi "bắt tay" cùng Shenseea và Kehlani, phát hành ca khúc thứ 2 trong album "Here for it all".

Lê Nguyễn Bảo Ngọc Hoa hậu Bảo Ngọc Bảo Ngọc lại đi thi Bảo Ngọc đi thi Miss World 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo