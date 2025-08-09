Hoa hậu Bảo Ngọc: quyết định đến Miss World - hành trình bứt phá, vượt qua mọi nghi ngờ!

Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đi thi "Miss World 2026"

Chia sẻ tại buổi họp báo, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nói: "Trước khi quyết định đến với Miss World, Ngọc đã nhận được rất nhiều câu hỏi: Một lần nữa mang trên mình dải sash Việt Nam, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn?. Ngọc nghĩ không chỉ riêng mình, mỗi chúng ta khi bắt đầu hành trình mới đều có những lúc hoài nghi. Tuy nhiên, những lúc đắn đo nhất lại chính là lúc chúng ta phải nhớ lý do mình bắt đầu.

Với Ngọc, hành trình này bắt đầu từ Miss World Việt Nam. Từ đó đến nay, cô gái Bảo Ngọc có nhiều thay đổi, nhưng một điều vẫn vẹn nguyên, đó chính là sứ mệnh của mình".

"Ngọc muốn sống trọn vẹn - trọn vẹn với từng hành trình, từng khoảnh khắc, và trọn vẹn với từng giá trị mình tin vào. Ngọc chỉ thật sự sống khi mình sống không chỉ cho bản thân. Ngọc muốn sống cho những mảnh đời cần được yêu thương, cho những câu chuyện chưa được kể, cho những tiếng nói chưa được nghe thấy, sống vì một mục đích cao cả" - Lê Nguyễn Bảo Ngọc nói thêm.

Hoa hậu Bảo Ngọc dự thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 (Miss World), sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói tin tưởng Bảo Ngọc trước khi cô bước vào hành trình Miss World lần thứ 73. "Chúng tôi không quá áp lực với kết quả Miss World năm vừa rồi. Ban tổ chức tìm kiếm hoa hậu hội tụ đầy đủ tiêu chí họ tìm kiếm, từ những giá trị cốt lõi của Beauty with a Purpose (một thông điệp về việc sử dụng vẻ đẹp để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn), đến trí tuệ, sự hoạt bát và tâm hồn. Tôi tin rằng ban tổ chức sẽ cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra lựa chọn xứng đáng".

Bảo Ngọc: hành trình đến Miss World - Sen Vàng "flex" điều gì?

Về lý do Sen Vàng chọn Bảo Ngọc đến Miss World, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết công ty có hành trình theo dõi Bảo Ngọc, từ Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam cho đến trưởng thành như hôm nay. "Sau Miss World Vietnam, Bảo Ngọc yêu thích các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa năng lượng tích cực và mang tiếng nói của mình đến với cộng đồng. Bảo Ngọc để lại ấn tượng cô gái bền bỉ, chăm chỉ. Tôi không ngại "flex" (khoe) Bảo Ngọc nỗ lực rất nhiều để có được hôm nay" - đạo diễn Hoàng Nhật Nam thông tin.

Trước sự kỳ vọng, Bảo Ngọc chia sẻ quyết tâm: "Bảo Ngọc tự hào về những thành tích của những đại diện trước. Hôm nay, Ngọc cảm thấy mình thật may mắn khi được tiếp nối và phát huy di sản quý giá ấy. Ngọc cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Nhìn thấy Ý Nhi chinh phục được tình cảm của khán giả Việt Nam, tôi thấy mình phải cố gắng thật nhiều".

Bảo Ngọc chinh phục đấu trường quốc tế: 2 bí quyết “vàng” cho hành trình vinh quang!

Bảo Ngọc nói cô nhắc nhở bản thân, đặt ra hai điều khi thi quốc tế. "Mục tiêu đầu tiên là hết mình để đạt được vị trí cao nhất có thể. Mục tiêu thứ hai là phải tận hưởng trọn vẹn hành trình này, bởi với Ngọc, kết quả ra sao không ai biết trước, nhưng chắc chắn Ngọc sẽ biến hành trình ấy thành một hành trình thật ý nghĩa, để khi nhìn lại, bản thân có thể tự hào và người Việt Nam cũng sẽ tự hào khi thấy hình ảnh một cô gái Việt Nam đầy bản lĩnh" - Bảo Ngọc chia sẻ.

Công ty Sen Vàng cũng chính thức khởi động cuộc thi "Miss World Vietnam 2025". Thạc sĩ Phạm Kim Dung - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam - cho biết: "Để đến với Miss World, thí sinh không chỉ cần một hình thể đẹp hay gương mặt đẹp, mà còn phải sở hữu lý tưởng sống cao đẹp, hoài bão, khát vọng cùng những giá trị phù hợp với tinh thần của Miss World - đó là lòng nhân ái và sự cống hiến cho cộng đồng".

Đêm chung kết "Miss World Vietnam 2025" diễn ra ngày 22-11 tại TP HCM. Tân Hoa hậu sẽ có 2 năm để rèn luyện kỹ năng trước khi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World lần thứ 74 (dự kiến tổ chức năm 2027).