Hoa Hậu Bảo Ngọc trao quà tết cho các em nhỏ

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa

Những ngày giáp tết, đại diện CLB Suối Mát Từ Tâm - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có chuyến thăm tặng quà cho các em nhỏ, cán bộ y tế tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp (TP HCM).

Tết Hạnh Phúc 2024 là chuỗi dự án thiện nguyện do Công ty Sen Vàng phối hợp cùng Câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm thực hiện. Với mục đích san sẻ, động viên tinh thần các hoàn cảnh kém may mắn còn gặp nhiều khó khăn để họ có một cái Tết ấm no hơn.



Đại diện CLB Suối Mát Từ Tâm, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã trao tận tay 80 phần quà gồm sữa và nhu yếu phẩm đến các em nhỏ khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp, với tổng giá trị 270.585.000 đồng. Bên cạnh đó, Chi hội Thiện Nhân còn gửi 20.000.000 đồng tiền mặt cho các em.

Tại đây, hoa hậu Bảo Ngọc đã động viên thăm hỏi các cán bộ y tế chăm sóc và nuôi dưỡng các em nhỏ.

Nàng hậu chia sẻ: "Bảo Ngọc rất hạnh phúc khi được đại diện cho CLB Suối Mát Từ Tâm đến đây để thăm hỏi và trao quà Tết cho các bạn nhỏ. Cảm ơn các anh chị cán bộ đã hằng ngày tâm huyết nuôi dưỡng và dạy dỗ các em. Nhân dịp năm mới, Bảo Ngọc xin kính chúc tất cả các anh chị sẽ có một năm an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và thật nhiều tình yêu thương".

Cô đã tặng nhiều phần quà cho các em nhỏ

Sau khi kết thúc một nhiệm kỳ rực rỡ tại Ai Cập, Hoa Hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn tích cực tham gia các dự án thiện nguyện vì cộng đồng. Bên cạnh đó, cô còn truyền cảm hứng khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh học tập lên các nền tảng mạng xã hội, cũng như chia sẻ những mẹo học bài hiệu quả trong mùa thi.