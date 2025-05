Hoa hậu, diễn viên quảng cáo sản phẩm vì có hình ảnh đẹp, dù "mù mờ" về chất lượng

Vấn đề siết hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội tiếp tục được các đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, sáng 10-5.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An. Ảnh: Phạm Thắng

Tại dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, đã bổ sung các quy định về người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng. Theo đó, họ là chuyên gia, người có uy tín, người được xã hội chú ý trong lĩnh vực, ngành, nghề cụ thể theo quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trực tiếp quảng cáo, khuyến nghị, xác nhận các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên mạng hoặc trực tiếp quảng cáo bằng hình thức mặc, treo, gắn, dán, vẽ, sử dụng có mục đích sinh lợi hoặc các hình thức khác theo quy định của Chính phủ.

Tham gia thảo luận đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) băn khoăn về tiêu chí "người có ảnh hưởng". Ngoài những người có trình độ chuyên môn, có uy tín trong xã hội, thì vẫn còn một bộ phận là những người gây, tạo sự chú ý để thu hút sự quan tâm của dư luận, xã hội.

"Gây sự chú ý có thể bằng các cách như thi hoa hậu, thi người mẫu, hoặc tạo scandal trên môi trường mạng để gây sự chú ý"- đại biểu An nói. Bên cạnh đó, "người có ảnh hưởng" hiện nay cũng được hiểu là người có số lượng người theo dõi trang cá nhân lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Như vậy, theo đại biểu An, không ít người sẽ tìm đủ cách để tăng lượng người theo dõi lên.

Do đó, ông Trịnh Xuân An cho rằng phải siết hoạt động quảng cáo của "người có ảnh hưởng". Theo vị đại biểu, "người có ảnh hưởng" nhưng phải có chuyên môn, am hiểu về sản phẩm, về chất lượng sản phẩm thì mới quảng cáo được.

"Một số hoa hậu, diễn viên không biết về sản phẩm nhưng cũng tham gia quảng cáo vì hình ảnh của họ đẹp. Để yêu cầu họ nắm được về chất lượng sản phẩm cũng rất là khó"- ông An cho hay.

Từ thực tế này, đại biểu Trịnh Xuân An kiến nghị cơ quan soạn thảo cần có các quy định để siết hoạt động quảng cáo của "người có ảnh hưởng", không để tình trạng quảng cáo tràn lan. Chỉ những người có chuyên môn, am hiểu về chất lượng của sản phẩm, nắm rõ thông tin về sản phẩm thì mới được quảng cáo.

Dự thảo luật cũng đề xuất người có ảnh hưởng khi chuyển tải sản phẩm quảng cáo có nghĩa vụ xác minh về độ tin cậy của người quảng cáo; kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ quảng cáo; trường hợp chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ thì không được giới thiệu về hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng quy định trên nếu không có hướng dẫn chi tiết sẽ khó thực hiện. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị định nghĩa rõ hơn về "người có ảnh hưởng", trong đó cần nêu rõ các tiêu chí, lượng tương tác, mức độ tác động đến người tiêu dùng. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của "người có ảnh hưởng" khi quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật.