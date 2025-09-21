Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma-sơ"

Nhà sản xuất phim "Thơ tình gửi ma-sơ" đã tổ chức khai máy sáng 21-9. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên của phim gồm: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, Lâm Vỹ Dạ ...

Tác phẩm do Lê Thiện Viễn đạo diễn, Lý Minh Thắng sản xuất. Vì một số lý do khách quan và lịch trình cá nhân, diễn viên Hứa Vĩ Văn và Thanh Hằng đã không thể góp mặt chung vui cùng đoàn làm phim trong ngày khai máy.

Đoàn Thiên Ân tại lễ khai máy cùng các diễn viên, ê-kíp phim

NSND Lê khanh tại lễ khai máy

Các diễn viên cười rạng rỡ

Diễn viên Thanh Sơn thắp nhang tại lễ khai máy

Lâm Vỹ Dạ

Nhà sản xuất Lý Minh Thắng cùng ê-kíp phim

Đoàn phim chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi khai máy, hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ: "Đã một năm kể từ ngày đóng máy phim điện ảnh "Nụ hôn bạc tỷ", tôi đã hồi hộp đến mức khó ngủ trước ngày khai máy hôm nay. Đảm nhiệm vai diễn cùng tên Thiên Ân, tôi đã đặt để rất nhiều tâm tư tình cảm cho nhân vật vì đã có rất nhiều điểm đồng cảm với bản thân. Hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy nhiều góc nhìn khác về vai diễn lần này và dành tình yêu cho phim này".

Nam diễn viên Thanh Sơn bày tỏ hứng thú bởi sự khác biệt ngay từ cái tên cùng nội dung lãng mạn của phim. Anh mong phim có thể mang đến những cảm giác nhẹ nhàng làm lay động trái tim khán giả và nhất là những người đang yêu.

Lấy chủ đề khác biệt, "Thơ tình gửi ma-sơ" hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới với khán giả trong thể loại tình cảm - hài hước cùng câu chuyện tình yêu thơ mộng với nhiều cảm xúc của một cô gái trong ca đoàn nhà thờ tại một vùng quê duyên hải miền Trung.

Phim được quay tại 3 bối cảnh là Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), Bình Định (nay thuộc Gia Lai) và Ninh Thuận (nay thuộc Lâm Đồng) trong thời gian khoảng 30 ngày. Tác phẩm dự kiến ra rạp năm 2026.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, từng giành chiến thắng cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô chạm ngõ điện ảnh với vai Bảy Loan trong phim "Công tử Bạc Liêu" của đạo diễn Lý Minh Thắng. Năm 2025, Đoàn Thiên Ân đóng nữ chính Vân trong phim "Nụ hôn bạc tỷ" do Thu Trang đạo diễn. Nam diễn viên Thanh Sơn sinh năm 1991, anh đã tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình: "Đấu trí", "11 tháng 5 ngày", "Chạm tay vào nỗi nhớ", "Cả một đời ân oán", "Mùi cỏ cháy"… Phim điện ảnh mới nhất anh tham gia là "Tử chiến trên không".



