Giải trí

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma-sơ"

Minh Khuê

(NLĐO) - Dàn diễn viên: Đoàn Thiên Ân, NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, Lâm Vỹ Dạ ... dự khai máy phim "Thơ tình gửi ma-sơ".

Nhà sản xuất phim "Thơ tình gửi ma-sơ" đã tổ chức khai máy sáng 21-9. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên của phim gồm: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo, Lâm Vỹ Dạ ...

Tác phẩm do Lê Thiện Viễn đạo diễn, Lý Minh Thắng sản xuất. Vì một số lý do khách quan và lịch trình cá nhân, diễn viên Hứa Vĩ Văn và Thanh Hằng đã không thể góp mặt chung vui cùng đoàn làm phim trong ngày khai máy.

Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma sơ" - Ảnh 1.

Đoàn Thiên Ân tại lễ khai máy cùng các diễn viên, ê-kíp phim

Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma sơ" - Ảnh 2.

NSND Lê khanh tại lễ khai máy

Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma sơ" - Ảnh 3.

Các diễn viên cười rạng rỡ

Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma sơ" - Ảnh 4.

Diễn viên Thanh Sơn thắp nhang tại lễ khai máy

Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma sơ" - Ảnh 5.

Lâm Vỹ Dạ

Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma sơ" - Ảnh 6.

Nhà sản xuất Lý Minh Thắng cùng ê-kíp phim

Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma sơ" - Ảnh 8.

Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma sơ" - Ảnh 9.

Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn… lãng mạn cùng "Thơ tình gửi ma sơ" - Ảnh 10.

Đoàn phim chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi khai máy, hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ: "Đã một năm kể từ ngày đóng máy phim điện ảnh "Nụ hôn bạc tỷ", tôi đã hồi hộp đến mức khó ngủ trước ngày khai máy hôm nay. Đảm nhiệm vai diễn cùng tên Thiên Ân, tôi đã đặt để rất nhiều tâm tư tình cảm cho nhân vật vì đã có rất nhiều điểm đồng cảm với bản thân. Hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy nhiều góc nhìn khác về vai diễn lần này và dành tình yêu cho phim này".

Nam diễn viên Thanh Sơn bày tỏ hứng thú bởi sự khác biệt ngay từ cái tên cùng nội dung lãng mạn của phim. Anh mong phim có thể mang đến những cảm giác nhẹ nhàng làm lay động trái tim khán giả và nhất là những người đang yêu.

Lấy chủ đề khác biệt, "Thơ tình gửi ma-sơ" hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới với khán giả trong thể loại tình cảm - hài hước cùng câu chuyện tình yêu thơ mộng với nhiều cảm xúc của một cô gái trong ca đoàn nhà thờ tại một vùng quê duyên hải miền Trung.

Phim được quay tại 3 bối cảnh là Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), Bình Định (nay thuộc Gia Lai) và Ninh Thuận (nay thuộc Lâm Đồng) trong thời gian khoảng 30 ngày. Tác phẩm dự kiến ra rạp năm 2026.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, từng giành chiến thắng cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô chạm ngõ điện ảnh với vai Bảy Loan trong phim "Công tử Bạc Liêu" của đạo diễn Lý Minh Thắng. Năm 2025, Đoàn Thiên Ân đóng nữ chính Vân trong phim "Nụ hôn bạc tỷ" do Thu Trang đạo diễn.

Nam diễn viên Thanh Sơn sinh năm 1991, anh đã tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình: "Đấu trí", "11 tháng 5 ngày", "Chạm tay vào nỗi nhớ", "Cả một đời ân oán", "Mùi cỏ cháy"… Phim điện ảnh mới nhất anh tham gia là "Tử chiến trên không".


Tin liên quan

Thái Hòa – Thanh Sơn đối đầu dữ dội trong "Tử chiến trên không"

Thái Hòa – Thanh Sơn đối đầu dữ dội trong "Tử chiến trên không"

(NLĐO) – Phim điện ảnh "Tử chiến trên không" tung hình ảnh và video clip đầu tiên đầy kịch tính.

Thanh Sơn - Trần Ngọc Vàng: tình địch trên phim, thân thiết ngoài đời

(NLĐO) - Nam diễn viên Thanh Sơn và Trần Ngọc Vàng vào vai tình địch, cùng dành tình yêu cho một cô gái trong phim "Yêu nhầm bạn thân".

Từ khóa mạng xã hội gọi tên Đức Phúc

(NLĐO)- Đức Phúc vô địch tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 vừa kết thúc tại sân vận động Live Arena, ngoại ô Moscow, Nga.

Thanh Sơn hoa hậu Đoàn Thiên Ân lâm vỹ dạ NSND Lê Khanh phim "Thơ tình gửi ma sơ" khai máy
