Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo cuộc thi "Sống đẹp" của Báo Thanh Niên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo cuộc thi "Sống đẹp" của Báo Thanh Niên

Xuân Huy- Quốc Thắng

(NLĐO) - Với chủ đề “Hành trình không giới hạn”, cuộc thi "Sống đẹp" lần VI do Báo Thanh Niên tổ chức hứa hẹn đem đến nhiều điểm mới.

Chiều 7-5, tại Báo Thanh Niên diễn ra Lễ phát động cuộc thi "Sống đẹp" lần VI. 

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết: trải qua 5 mùa với những chủ đề khác nhau, cuộc thi "Sống đẹp" được tổ chức hàng năm đã trở thành sự kiện đặc biệt, tạo dấu ấn sâu sắc trong hành trình vươn tới các giá trị hào hiệp, tử tế nhân văn của Báo Thanh Niên.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Cuộc thi Sống đẹp của báo Thanh Niên - Ảnh 1.

Qua các mùa "Sống đẹp", ban tổ chức nhận thấy có rất nhiều dự án, sáng kiến nhân văn khởi nguồn từ cuộc thi. Nhiều dự án vẫn đang tiếp tục phát triển đem lại lợi ích thiết thực, bền vững cho cộng đồng.

TIN LIÊN QUAN

Năm nay, chủ đề của "Sống đẹp" là "Hành trình không giới hạn" - là sự mở rộng về đối tượng và cách thức lan tỏa những điều tử tế.

Thông điệp này còn thể hiện sự tiếp nối, là cam kết của Báo Thanh Niên với mong muốn đưa những dự án nhân văn lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận đến nhiều đối tượng ở khắp mọi miền đất nước. "Sống đẹp" không chỉ là một cuộc thi phát hiện và tôn vinh, mà là nơi chắp cánh cho những điều tốt đẹp ấy tiếp tục bay cao, bay xa.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Cuộc thi Sống đẹp của báo Thanh Niên - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, phát động cuộc thi "Sống đẹp" lần VI

Năm nay, Báo Thanh Niên mở thêm hạng mục giải thưởng "Người có sức ảnh hưởng lan tỏa Sống đẹp" dành cho những cá nhân bất kể ngành nghề, có tầm ảnh hưởng trong xã hội, đã và đang tạo nên những giá trị tốt đẹp, lan tỏa tinh thần "sống là để cho đi".

Đặc biệt, với "Sống đẹp Award", Ban tổ chức sẽ tạo dựng không gian trang trọng để tôn vinh, tri ân những cá nhân, tập thể, khẳng định những giá trị tốt đẹp luôn được ghi nhận một cách xứng đáng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Cuộc thi Sống đẹp của báo Thanh Niên - Ảnh 3.

Bà Chế Ngọc Bảo Trân - Chủ tịch HĐTV Hệ thống Giáo dục NQH (người ngồi giữa) - cho rằng cuộc thi "Sống đẹp" lần VI - "Hành trình không giới hạn" là lời mời gọi các bạn trẻ cùng bước ra khỏi giới hạn của chính mình, để sống có giá trị, sống có trách nhiệm, và sống với một lý tưởng đủ lớn để tạo ra sự khác biệt.

Điểm nhấn thú vị của chương trình là phần giao lưu với các nhân vật kiến tạo nên những hành trình sẻ chia, tiếp sức cho nhiều người quanh mình bằng niềm tin và sự chân thành, như anh Dương Văn Minh - Bí thư đoàn thanh niên khu vực 10, phường Vị Tân, Thành phố Cần Thơ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Cuộc thi Sống đẹp của báo Thanh Niên - Ảnh 4.

Anh Dương Văn Minh luôn "có mặt" trong những hoạt động hỗ trợ cộng đồng, "gieo hạt" âm thầm bằng những hành động thiết thực tại địa phương.

Bên cạnh đó, thông điệp của hoa hậu Lương Thùy Linh cũng nhận được đồng cảm và ủng hộ từ công chúng. Lương Thùy Linh đảm nhận vai trò giám khảo cho "Sống đẹp" lần VI. Cô sẽ cùng nhà báo Hải Thành, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết tìm ra những tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Cuộc thi Sống đẹp của báo Thanh Niên - Ảnh 5.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Cuộc thi Sống đẹp của báo Thanh Niên - Ảnh 6.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Cuộc thi Sống đẹp của báo Thanh Niên - Ảnh 7.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh cho biết bản thân luôn quan niệm rằng "vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở gương mặt, mà nằm ở đôi tay sẵn sàng giúp đỡ và trái tim biết thấu cảm".

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Cuộc thi Sống đẹp của báo Thanh Niên - Ảnh 8.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết giao lưu tại chương trình

Theo các khách mời, ý nghĩa lớn nhất của "Sống đẹp" không chỉ là tôn vinh những tấm gương tử tế, mà là đánh thức lòng trắc ẩn trong mỗi cá nhân.

Khi câu chuyện đẹp được lan tỏa sẽ tạo ra hiệu ứng tốt, khích lệ cộng đồng tin vào những điều tốt đẹp và tự tin thực hiện những hành động dù nhỏ bé nhưng có ích cho xã hội.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Cuộc thi Sống đẹp của báo Thanh Niên - Ảnh 9.

Với chủ đề "Hành trình không giới hạn" - cuộc thi mang đến cách tiếp cận rộng mở hơn về việc sống đẹp trong đời sống hiện đại, để lan tỏa những điều tử tế, hướng đến kết nối nhiều tầng lớp xã hội, nhiều thế hệ và nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Cuộc thi Sống đẹp của báo Thanh Niên - Ảnh 10.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Cuộc thi Sống đẹp của báo Thanh Niên - Ảnh 11.

Chương trình có sự tham dự đông đảo khách mời và bạn trẻ

Nhiếp ảnh gia Trinh Minh Triết - Thành viên Ban giám khảo Cuộc thi Sống đẹp lần VI - chia sẻ tiêu chí chấm chọn tác phẩm

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện đến tòa soạn Báo Thanh Niên (268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TPHCM). Thời gian nhận bài từ ngày 7-5 đến hết ngày 31-10-2026. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến 400 triệu đồng.


Tin liên quan

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc

(NLĐO) - Ngày 18-12, Báo Thanh Niên tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5

Báo Thanh Niên khởi động cuộc thi "Sống đẹp" mùa 5

(NLĐO) - Cuộc thi "Sống đẹp" lần 5 năm 2025 do báo Thanh Niên tổ chức, nhận bài dự thi từ ngày 16-4-2025 đến hết ngày 16-11-2025

Cuộc thi Sống đẹp lan tỏa thông điệp: “Học yêu thương, vun bồi lòng nhân ái”

(NLĐO) - Ngày 22-8, Tọa đàm “Học yêu thương, vun bồi lòng nhân ái” diễn ra tại TP HCM, thu hút đông đảo bạn trẻ. Các khách mời đã đem đến những chia sẻ thú vị, đong đầy cảm xúc.

báo Thanh Niên hoa hậu Lương Thùy Linh Tân hoa hậu Lương Thùy Linh cuộc thi sống đẹp nhà hoa hậu Lương Thùy Linh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo