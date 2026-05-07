Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo cuộc thi "Sống đẹp" của Báo Thanh Niên

Chiều 7-5, tại Báo Thanh Niên diễn ra Lễ phát động cuộc thi "Sống đẹp" lần VI.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết: trải qua 5 mùa với những chủ đề khác nhau, cuộc thi "Sống đẹp" được tổ chức hàng năm đã trở thành sự kiện đặc biệt, tạo dấu ấn sâu sắc trong hành trình vươn tới các giá trị hào hiệp, tử tế nhân văn của Báo Thanh Niên.

Qua các mùa "Sống đẹp", ban tổ chức nhận thấy có rất nhiều dự án, sáng kiến nhân văn khởi nguồn từ cuộc thi. Nhiều dự án vẫn đang tiếp tục phát triển đem lại lợi ích thiết thực, bền vững cho cộng đồng.

Năm nay, chủ đề của "Sống đẹp" là "Hành trình không giới hạn" - là sự mở rộng về đối tượng và cách thức lan tỏa những điều tử tế.

Thông điệp này còn thể hiện sự tiếp nối, là cam kết của Báo Thanh Niên với mong muốn đưa những dự án nhân văn lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận đến nhiều đối tượng ở khắp mọi miền đất nước. "Sống đẹp" không chỉ là một cuộc thi phát hiện và tôn vinh, mà là nơi chắp cánh cho những điều tốt đẹp ấy tiếp tục bay cao, bay xa.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, phát động cuộc thi "Sống đẹp" lần VI

Năm nay, Báo Thanh Niên mở thêm hạng mục giải thưởng "Người có sức ảnh hưởng lan tỏa Sống đẹp" dành cho những cá nhân bất kể ngành nghề, có tầm ảnh hưởng trong xã hội, đã và đang tạo nên những giá trị tốt đẹp, lan tỏa tinh thần "sống là để cho đi".

Đặc biệt, với "Sống đẹp Award", Ban tổ chức sẽ tạo dựng không gian trang trọng để tôn vinh, tri ân những cá nhân, tập thể, khẳng định những giá trị tốt đẹp luôn được ghi nhận một cách xứng đáng.

Bà Chế Ngọc Bảo Trân - Chủ tịch HĐTV Hệ thống Giáo dục NQH (người ngồi giữa) - cho rằng cuộc thi "Sống đẹp" lần VI - "Hành trình không giới hạn" là lời mời gọi các bạn trẻ cùng bước ra khỏi giới hạn của chính mình, để sống có giá trị, sống có trách nhiệm, và sống với một lý tưởng đủ lớn để tạo ra sự khác biệt.

Điểm nhấn thú vị của chương trình là phần giao lưu với các nhân vật kiến tạo nên những hành trình sẻ chia, tiếp sức cho nhiều người quanh mình bằng niềm tin và sự chân thành, như anh Dương Văn Minh - Bí thư đoàn thanh niên khu vực 10, phường Vị Tân, Thành phố Cần Thơ.

Anh Dương Văn Minh luôn "có mặt" trong những hoạt động hỗ trợ cộng đồng, "gieo hạt" âm thầm bằng những hành động thiết thực tại địa phương.

Bên cạnh đó, thông điệp của hoa hậu Lương Thùy Linh cũng nhận được đồng cảm và ủng hộ từ công chúng. Lương Thùy Linh đảm nhận vai trò giám khảo cho "Sống đẹp" lần VI. Cô sẽ cùng nhà báo Hải Thành, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết tìm ra những tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh cho biết bản thân luôn quan niệm rằng "vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở gương mặt, mà nằm ở đôi tay sẵn sàng giúp đỡ và trái tim biết thấu cảm".

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết giao lưu tại chương trình

Theo các khách mời, ý nghĩa lớn nhất của "Sống đẹp" không chỉ là tôn vinh những tấm gương tử tế, mà là đánh thức lòng trắc ẩn trong mỗi cá nhân.

Khi câu chuyện đẹp được lan tỏa sẽ tạo ra hiệu ứng tốt, khích lệ cộng đồng tin vào những điều tốt đẹp và tự tin thực hiện những hành động dù nhỏ bé nhưng có ích cho xã hội.

Với chủ đề "Hành trình không giới hạn" - cuộc thi mang đến cách tiếp cận rộng mở hơn về việc sống đẹp trong đời sống hiện đại, để lan tỏa những điều tử tế, hướng đến kết nối nhiều tầng lớp xã hội, nhiều thế hệ và nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chương trình có sự tham dự đông đảo khách mời và bạn trẻ

Nhiếp ảnh gia Trinh Minh Triết - Thành viên Ban giám khảo Cuộc thi Sống đẹp lần VI - chia sẻ tiêu chí chấm chọn tác phẩm

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện đến tòa soạn Báo Thanh Niên (268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TPHCM). Thời gian nhận bài từ ngày 7-5 đến hết ngày 31-10-2026. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến 400 triệu đồng.



