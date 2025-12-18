HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc

Xuân Huy- Quốc Thắng

(NLĐO) - Ngày 18-12, Báo Thanh Niên tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5

Đây là dịp để Ban tổ chước cuộc thi và công chúng cùng nhìn lại hành trình của Sống Đẹp lần 5, đồng thời vinh danh những tác giả có tác phẩm truyền cảm hứng nhất đồng thời vinh danh những tác giả có tác phẩm truyền cảm hứng nhất.

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tổng kết

Theo Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tổng kết: Ấn tượng đậm nét của cuộc thi năm nay là sự vượt trội của những bài viết đi sâu vào nhiều nghề nghiệp như: nghề cứu hộ, nghề giáo, nghề nhặt rác, nghề đưa học sinh khuyết tật đến trường… Các phóng sự - ký sự như: "Những tấm lòng thầm lặng trong bóng đêm", "Bác sĩ trong lòng dân" hay "Hình hài của nghị lực"… chạm đến cảm xúc người đọc bởi sự mô tả chân thực công việc thường ngày. Chất đời sống động và đa diện ấy đã tạo ra chiều sâu cho các tác phẩm đoạt giải.

Bước sang năm thứ 5 với chủ đề "Sự diệu kỳ của lòng nhân ái", cuộc thi "Sống đẹp" vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình với gần 700 tác phẩm dự thi ở các thể loại: truyện ngắn; phóng sự, ký sự, ghi chép; và album ảnh từ khắp mọi miền đất nước, lan tỏa cảm xúc, đánh thức sự đồng cảm, khơi dậy trách nhiệm với nhau và với cộng đồng. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên có thêm hạng mục giải Bài viết xuất sắc về môi trường, cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình cho thấy trách nhiệm của cộng đồng đối với vấn đề môi trường cấp bách hiện nay. 

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã vinh danh 5 nhân vật truyền cảm hứng gồm: Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh - trong tác phẩm "Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ" (tác giả Hồng Minh); Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng - trong tác phẩm "Hành trình không có điểm dừng" (Nguyễn Vũ Điền); Cô giáo khuyết tật Trần Ngọc Điệp - trong tác phẩm "Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: "Quân tốt" giữa đời thường" (Đặng Hoàng An); Anh Lê Quốc Trung - "Bác sĩ" trong lòng dân (Đào An Duyên); Cô giáo Đào Thị Thanh An trong tác phẩm "Cô giáo gieo "ngọt" trên đất mặn (Trần Văn Vương)


Kết quả Cuộc thi Sống đẹp lần 5

Hạng mục PHÓNG SỰ, KÝ SỰ, GHI CHÉP:

Giải nhất (30 triệu đồng/giải): Hành trình không có điểm dừng - tác giả Nguyễn Vũ Điền.

Giải nhì (15 triệu đồng/giải): Chàng trai Nga "nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn" (Tô Khuyên); Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: "Quân tốt" giữa đời thường (Đặng Hoàng An).

Giải ba (10 triệu đồng/giải): Cô giáo gieo "ngọt" trên đất mặn (Trần Văn Vương); Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ (Hồng Minh); "Cây Tô Hạp" gieo mầm sử thi Raglai miền đàn đá (Lê Đức Dương).

Giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải): Lặng lẽ gieo mầm sự sống (Đào Thọ); Gen Z: Viết lịch sử tử tế bằng "thì hiện tại" (Dương Quỳnh Anh); Người tái chế rác vì tương lai con trẻ (Cao Hy); Những tấm lòng thầm lặng trong bóng đêm (Ngô Thị Tuyết Lê); Tiếng hát nối miền yêu thương (Trần Thanh Thủy).

Hạng mục TRUYỆN NGẮN

Giải nhất (30 triệu đồng/giải): Một giọt nước (Hoài Thương).

Giải nhì (20 triệu đồng/giải): Phép màu cho Gold (Trần Thị Tú Ngọc).

Giải ba (10 triệu đồng/giải): Của nợ (An Hạ); Chuyến tàu Trường Sa (Mạnh Hoài Nam).

Giải khuyến khích: (5 triệu đồng/giải): Thắt thẻo trần ai (An Nguyễn); Chiếc xe chở chữ (Phạm Thị Mỹ Liên); Đêm trên cao nguyên (Quốc Việt); Những ngọn nến xanh (L.G.Tuấn).

Hạng mục ALBUM ẢNH

Giải nhất (10 triệu đồng/giải): Giải cứu san hô, trả lại sự sống cho "rừng nơi đáy nước" (Trung Đào).

Giải nhì (5 triệu đồng/giải): Bếp thiện nguyện Từ Tâm (Anh Jour).

Giải ba (3 triệu đồng/giải): Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh (Trần Nguyễn Nguyên Khang).

Giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải): Tiếng kèn Saranai nơi tháp nắng (Lê Đức Dương); Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh (Nguyễn Mạnh Cường); Sống giữa biển khơi (Văn Đường); Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão (Lương Đình Khoa); Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm (Trúc Phùng).

BÀI VIẾT ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT: (5 triệu đồng/giải)

Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: "Quân tốt" giữa đời thường (Đặng Hoàng An), bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online.

BÀI VIẾT XUẤT SẮC VỀ MÔI TRƯỜNG (5 triệu đồng/giải)

Chàng trai Nga "nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn" (Tô Khuyên).


Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Vũ Điền - tác giả đạt giải Nhất hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép; Anh Đào Đặng Công Trung - tác giả đạt giải Nhất hạng mục album Ảnh, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Xuân Thăng giao lưu tại chương trình

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc - Ảnh 4.

Nhà báo Đình Huân, Trưởng ban Văn hóa - Thể thao Báo Thanh Niên, trao giải cho tác giả Đặng Hoàng An với tác phẩm Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: "Quân tốt" giữa đời thường có lượt xem và lượt like cao nhất trên báo điện tử thanhnien.vn. Tác phẩm dành được giải bài viết được yêu thích nhất của cuộc thi Sống đẹp lần 5.

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Đại, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh nội địa Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, trao giải cho tác giả Tô Khuyên với tác phẩm Chàng trai Nga "nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn" đoạt giải Bài viết xuất sắc nhất về môi trường

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc - Ảnh 6.

Nhà văn Phan Hồn Nhiên trao giải cho các tác giả đoạt giải khuyến khích hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc - Ảnh 7.

TS. Lê Bảo Thắng, Giám đốc OSI Vietnam và Nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên cùng lên sân khấu để trao giải cho các tác giả đoạt giải hạng mục Album ảnh

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc - Ảnh 8.

Phần trao giải hạng mục Phóng sự, ký sự, ghi chép

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc - Ảnh 9.

Nhà văn Cao Việt Quỳnh trao giải cho hạng mục Truyện ngắn

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc - Ảnh 10.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Xuân Thăng trao giải cho tác giả Trần Nguyễn Nguyên Khang, đại diện dự án 'Framed by Kindness' với tác phẩm Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh - Hạng mục Album ảnh

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi Sống Đẹp lần 5: Đong đầy cảm xúc - Ảnh 13.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niênj, trao giải Nhì cho các tác giả Tô Khuyên và tác giả Đặng Hoàng An

