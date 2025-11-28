Hoa hậu Lý Kim Thảo "làn gió mới" của The Face University 2025

Hoa hậu Lý Kim Thảo xinh đẹp

Ngày quay hình hiệu và vòng pick team của The Face University - Gương mặt Đại sứ Sinh viên 2025 đã được diễn ra tại TP HCM. 30 gương mặt sáng giá đến từ các trường Đại học ở TP HCM sẽ có buổi chọn team nhưng chỉ có 18 gương mặt được đi tiếp đồng nghĩa có 12 thí sinh sẽ bị loại.

Bộ 3 huấn luyện viên của chương trình là Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2023 Trần Tuyết Như, Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2024 Lê Phan Hạnh Nguyên, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo đã có buổi quay hình hiệu cũng như chính thức bước vào "cuộc chiến" giành lấy 6 thí sinh xuất sắc về team của mình.

Cuộc thi The Face University - Gương mặt Đại sứ Sinh viên 2025 vừa chính thức khởi động. Năm nay, cuộc thi được đầu tư gấp 5 lần so với năm trước, hứa hẹn mang đến cơ hội tỏa sáng, bứt phá và truyền cảm hứng cho sinh viên toàn quốc.

Đại sứ Du lịch Cà Mau 2025 và hai mentor Hạnh Nguyên, Tuyết Như sẽ quay hình liên tục 20 hơn tiếng trong 3 ngày. "Tôi đã thức dậy từ 4h sáng đến trường quay đúng hẹn theo lịch của ê-kíp chuẩn bị cho buổi quay hình đầu tiên", Lý Kim Thảo tiết lộ.

Hoa hậu Lý Kim Thảo đã chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục để tạo dấu ấn cá nhân và mang đến thông điệp về sự bản lĩnh, tự tin cho các thí sinh. Cô đặt mục tiêu không cần thắng thua, chỉ cần công tâm để tìm ra thí sinh giỏi và có sự nghiệp bền vững.

Đại sứ Du lịch Cà Mau 2025 Lý Kim Thảo

Trong ngày quay hình đầu tiên, Lý Kim Thảo đều chọn 2 bộ váy ngắn. Ở phần quay hình hiệu cô chọn bộ váy đỏ trắng của NTK Nguyễn Phúc Tuấn. Đến vòng pick cô mặc set công sở của NTK Đăng Hoàng.

Mentor Lý Kim Thảo – biểu tượng của sắc đẹp, trí tuệ và bản lĩnh, là Hoa hậu duy nhất tại Việt Nam xuất sắc ghi dấu ấn với ba danh hiệu Đại sứ Du lịch cấp tỉnh: Đại sứ Du lịch Tỉnh Phú Thọ 2024 và Đại sứ Du lịch Tỉnh Bạc Liêu, Đại sứ Du lịch Tỉnh Cà Mau 2025.

Lý Kim Thảo được đánh giá là biểu tượng của nhan sắc

Sự xuất hiện của mentor Lý Kim Thảo không chỉ mang đến một làn gió mới cho The Face University 2025 mà còn hứa hẹn thổi bùng ngọn lửa truyền nghề cho thế hệ tương lai trong hành trình tìm kiếm Gương mặt Đại sứ Sinh viên 2025. Với kinh nghiệm, bản lĩnh và phong cách dẫn dắt riêng, cô sẽ tạo nên những màn đối đầu đầy kịch tính, khiến cuộc đua giữa ba Mentor càng trở nên gay cấn và thú vị.