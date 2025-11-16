HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hoa hậu Lý Kim Thảo làm Đại sứ ở quê nhà

Thùy Trang

(NLĐO) - Đại sứ hình ảnh giải chạy Marathon - Cà Mau 2025 - Hoa hậu Lý Kim Thảo hòa mình vào đoàn runner 6.000 người.

Lý Kim Thảo làm đại sứ ở quê nhà

Hoa hậu Lý Kim Thảo làm Đại sứ ở quê nhà - Ảnh 1.

Hoa hậu Lý Kim Thảo

Giải Marathon - Cà Mau 2025 thu hút các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong và ngoài nước đang sinh sống tại Việt Nam, với số lượng lên đến 6.000 người với 5 cự ly: 42km, 21km, 10km, 5km và 2km.

Là một người con của quê hương và cũng là Đại sứ hình ảnh du lịch Bạc Liêu vào tháng 3-2025, Hoa hậu Lý Kim Thảo đã sắp xếp công việc ở TP HCM để về đồng hành cùng các hoạt động ý nghĩa của tỉnh Cà Mau.

Tối 15-11, cô góp mặt trong hàng ghế đại biểu tham dự khai mạc giải Marathon - Cà Mau 2025 với vai trò Đại sứ hình ảnh.

Rạng sáng 16-11, Lý Kim Thảo đã dậy từ 4 giờ sáng để hòa vào cùng đoàn người tham gia giải chạy với cự ly 5km. Ngoài nàng hậu, trong số các runner trên đường chạy còn có sự góp mặt của ca sĩ Ái Phương.

Lý Kim Thảo góp sức quảng bá du lịch quê nhà

Hoa hậu Lý Kim Thảo làm Đại sứ ở quê nhà - Ảnh 2.

Lý Kim Thảo góp sức quảng bá du lịch quê nhà

"Dù năm đầu tiên nhưng mọi khâu từ tổ chức, lưu trú, an ninh đều thuận tiện và chu đáo. Đặc biệt, điểm xuất phát tại Quảng trường Hùng Vương là một điểm rất thú vị. Bên cạnh ý nghĩa thể thao, sự kiện còn là hoạt động văn hóa - du lịch góp phần quảng bá hình ảnh, con người và sản vật vùng đất địa đầu cực Nam đến bạn bè trên toàn quốc" - cô chia sẻ.

Cô cũng kỳ vọng trong tương lai quê nhà tiếp tục tổ chức thêm nhiều lễ hội để kích cầu và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. "Tôi sẽ luôn đồng hành cùng các hoạt động của tỉnh nhà chỉ cần được mời. Với tôi nếu như bản thân có thể đóng góp hay làm được điều gì giúp ích cho Cà Mau tôi luôn sẵn lòng" - Lý Kim Thảo tâm sự.

Sau khi tham dự Giải Marathon ở Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, Hoa hậu Lý Kim Thảo tiếp tục di chuyển về Quảng trường Phan Ngọc Hiển để tham gia khai mạc Lễ hội Cua Cà Mau "Hương rừng - Vị biển" diễn ra lúc 20 giờ tối ngày 16-11.

Tin liên quan

Hoa hậu Lý Kim Thảo giới thiệu về ngày Đại lễ với khách nước ngoài

Hoa hậu Lý Kim Thảo giới thiệu về ngày Đại lễ với khách nước ngoài

(NLĐO) - Hoa hậu Lý Kim Thảo nối tiếp chuỗi ảnh mừng Đại lễ năm nay bằng bộ hình với chiếc áo dài đỏ rực, thêu chim bồ câu trắng trước ngực.

Cô gái Hàn Quốc Han Sara bật khóc

(NLĐO) - Han Sara chia sẻ “Nhớ lại hai năm vắng bóng trong âm nhạc, tôi thấy mình khổ quá”.

Ca sĩ Minh Hằng: Tôi biết mình có gì

(NLĐO) - Chia sẻ tại talkshow Vén màn showbiz (Báo Người Lao Động), ca sĩ - diễn viên Minh Hằng khẳng định "không làm thì thôi, đã làm phải ra ngô ra khoai".

