Thời sự

Hoa hậu Ngọc Châu đồng hành cùng HTV vì một tương lai xanh

ÁI MY

(NLĐO) - Ngày hội Cùng HTV hành động xanh 2026 nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững với sự đồng hành của Hoa hậu Ngọc Châu.

Ngày 29-1, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức ngày hội Cùng HTV hành động xanh 2026: Vì một tương lai xanh.

Đây là hoạt động ý nghĩa, đóng vai trò kết nối cộng đồng, doanh nghiệp và các chuyên gia trong hành trình bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, nằm trong khuôn khổ chiến dịch cộng đồng "Cùng HTV hành động xanh".

Hoa hậu Ngọc Châu đồng hành cùng HTV vì một tương lai xanh - Ảnh 1.

Hoa hậu Ngọc Châu đảm nhận vai trò "Đại sứ xanh HTV 2026".

Tại ngày hội, bà Diệp Bửu Chi, Phó Tổng Giám đốc HTV, cho biết trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Trong đó, truyền thông cần đóng vai trò tiên phong trong việc lan tỏa các tư duy và hành động xanh, góp phần thay đổi thói quen sản xuất, tiêu dùng, hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Hoa hậu Ngọc Châu đồng hành cùng HTV vì một tương lai xanh - Ảnh 2.

Bà Diệp Bửu Chi, Phó Tổng Giám đốc HTV phát biểu tại ngày hội

Điểm nhấn của chương trình là hai tọa đàm chuyên đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên mới" và "Tiêu dùng xanh trong kỷ nguyên mới", với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người nổi tiếng. Các phiên thảo luận mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh gắn với đời sống và hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Hoa hậu Ngọc Châu đồng hành cùng HTV vì một tương lai xanh - Ảnh 3.
Hoa hậu Ngọc Châu đồng hành cùng HTV vì một tương lai xanh - Ảnh 4.

Hai tọa đàm chuyên đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên mới" và "Tiêu dùng xanh trong kỷ nguyên mới" diễn ra tại ngày hội

Qua ngày hội, HTV chính thức công bố Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu đảm nhận vai trò "Đại sứ xanh HTV 2026".

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng HTV trong các hoạt động lan tỏa thông điệp sống xanh, kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường vì tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau.

Hoa hậu Ngọc Châu đồng hành cùng HTV vì một tương lai xanh - Ảnh 5.
Hoa hậu Ngọc Châu đồng hành cùng HTV vì một tương lai xanh - Ảnh 6.
Hoa hậu Ngọc Châu đồng hành cùng HTV vì một tương lai xanh - Ảnh 7.
Hoa hậu Ngọc Châu đồng hành cùng HTV vì một tương lai xanh - Ảnh 8.

Khách mời trải nghiệm nhiều hoạt động tại ngày hội

Trong khuôn khổ ngày hội, khách mời tham dự còn được trải nghiệm nhiều không gian sáng tạo như "Gieo hạt tương lai"; tham quan khu trưng bày các dự án, sản phẩm xanh – bền vững; giao lưu cùng Mascot "Bé Mầm" và tham gia hoạt động tri ân các công nhân vệ sinh môi trường – những người đang ngày đêm thầm lặng góp phần giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho TPHCM.

Hoa hậu Ngọc Châu đồng hành cùng HTV vì một tương lai xanh - Ảnh 5.

Điểm nhấn xúc động của sự kiện là sự xuất hiện của 10 công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) – những người làm việc xuyên Tết để giữ gìn thành phố xanh, sạch. Tại chương trình, các công nhân giao lưu với khán giả nhận quà tri ân từ ban tổ chức.

Anh Lê Tấn Lễ (18 năm gắn bó với nghề) cho biết dù có đôi chút chạnh lòng trong những ngày Tết, nhưng niềm vui là thấy thành phố ngày càng sạch đẹp.

Anh Võ Minh Cảnh (9 năm làm nghề) mong muốn mọi người cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh để xây dựng thành phố văn minh, xanh – sạch hơn.

Phát triển bền vững bảo vệ môi trường HTV Hoa hậu Ngọc Châu Cùng HTV hành động xanh
