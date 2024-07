Hoa hậu, người mẫu thử vai phim "Mật lệnh hoa sữa"

"Mật lệnh hoa sữa" nằm trong series phim truyền hình dài tập "Vì tình yêu Hà Nội" được thực hiện và phát sóng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10.10.1954 -10.10.2024). Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Tất Kiên dàn dựng khai thác câu chuyện về quá trình chiến đấu không mệt mỏi với nhiều hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ công an đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của thủ đô. Tác phẩm cũng thể hiện hình ảnh chân thực về những người chiến sĩ công an của thủ đô qua việc khai thác khía cạnh gia đình, sinh hoạt đời thường của họ.



Trong buổi công bố dự án phim và casting diễn viên vừa diễn ra tại Hà Nội hàng trăm thí sinh chuyên và không chuyên, trong đó có cả các hoa hậu, người mẫu tham gia ứng tuyển vào các vai diễn. Ban giám khảo tuyển diễn viên gồm các gương mặt điện ảnh uy tín như NSND Lan Hương, NSƯT Văn Báu, NSƯT Tiến Minh…

Các nghệ sĩ thử vai cho phim “Mật lệnh hoa sữa”. Ảnh: MỸ HẠNH

Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm cho biết Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội triển khai bộ phim "Mật lệnh hoa sữa" nhằm góp phần tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ công an nhân dân để bảo vệ sự bình yên cho thủ đô và hạnh phúc cho nhân dân. "Mong bộ phim sẽ nhận được sự ủng hộ của các văn nghệ sĩ, những người yêu điện ảnh, những người yêu truyền hình, để làm nên một bộ phim vì tình yêu Hà Nội" - ông Nguyễn Kim Khiêm bày tỏ.