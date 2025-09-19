HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị truy tố trong vụ án kẹo rau

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cáo trạng xác định trong 17,5 tỉ đồng doanh thu, hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs cùng các đồng phạm đã hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs), Thành viên Hội đồng Quản trị, và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị truy tố trong vụ án kẹo rau- Ảnh 1.

Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs (từ trái qua phải). Ảnh: H.T.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7-2024, Tuấn Linh, Hằng và Quang Linh cùng Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) bàn bạc, thống nhất thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Nhóm bị can đã kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Lúc đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó các cổ đông thống nhất tăng lên 30% cổ phần, với vai trò không chỉ góp vốn mà còn đại diện hình ảnh cho sản phẩm. Trong đó, Lê Tuấn Linh giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách các thủ tục pháp lý và kịch bản quảng bá sản phẩm; Lê Thành Công phụ trách liên hệ với nhà sản xuất; còn Thùy Tiên, Hằng và Quang Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá, livestream bán hàng. Sau khi bàn bạc, Công ty Chị Em Rọt quyết định chọn ý tưởng sản xuất "kẹo rau củ" nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe.

Tiếp đó, Công ty này đã hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (có trụ sở tại Đắc Lắk), do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm, lấy tên là "Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies" (kẹo Kera).

Ngày 26-11-2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng với Công ty Asia Life về việc gia công và đóng gói sản phẩm. Sau đó, nhóm bị can tiến hành các thủ tục công bố sản phẩm, lập hồ sơ với thành phần ghi rõ kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả chiếm tới 28,13%. Trên nhãn, sản phẩm được quảng bá bằng khẩu hiệu bắt mắt: "Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ".

Cơ quan tố tụng cáo buộc, Công ty Chị Em Rọt hoàn toàn không tiến hành giám sát sản xuất, dù các bị can biết rõ Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt cũng nắm được kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán được hàng, các bị can vẫn dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tươi sạch. Trong các buổi phát sóng, nhóm bị can này khẳng định mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2-3 viên/ngày là đủ chất xơ cho cơ thể, thậm chí còn bổ sung vitamin, tăng cường sức đề kháng.

Từ 12-12-2024 đến 16-1-2025, các bị can đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, từ đó đã có hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, một số người tiêu dùng sau khi sử dụng kẹo Kera đã nghi ngờ và đem sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, chất xơ trong kẹo Kera hoàn toàn không đúng như nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã quảng cáo.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công an đã giám định đối với các vật chứng thu giữ là kẹo Kera. Kết luận cho thấy trong 100gr kẹo chỉ có 1,01gr chất xơ.

Cơ quan tố tụng xác định trong 17,5 tỉ đồng doanh thu, các bị can đã hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

