Hoa hậu Trâm Anh hết mình trong hoạt động thiện nguyện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu Trâm Anh hết mình trong hoạt động thiện nguyện

Thùy Trang

(NLĐO) - "Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025" Trâm Anh mang yêu thương đến học sinh vùng cao Tây Bắc.

"Hoa hậu Trái Đất Trâm Anh “Cùng em tới trường”: Hành trình thiện nguyện đầy cảm động tại vùng cao!”

Hoa hậu Trâm Anh hết mình trong hoạt động thiện nguyện- Ảnh 1.

Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Trâm Anh “Cùng em tới trường”

Với sứ mệnh của một "Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025" - Ngô Thị Trâm Anh không chỉ gắn bó với những hoạt động bảo vệ môi trường mà còn luôn dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng.

Mới đây, cô cùng ê-kip đã thực hiện chuyến thiện nguyện mang tên "Cùng em tới trường", trao tặng hàng trăm phần quà thiết thực cho các em nhỏ tại ba ngôi trường vùng cao: Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô, Trường Mầm non Sùng Đô và Trường Mầm non Nậm Mười (xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai). Nơi Trâm Anh và ê-kip dừng chân là các điểm trường còn nhiều thiếu thốn, phần lớn học sinh là con em đồng bào Mông và Dao.

"Cùng em tới trường" là một dự án thiện nguyện, đồng thời cũng là hành trình yêu thương được Trâm Anh và ê-kip ấp ủ suốt nhiều tháng.

Từ việc khảo sát, trò chuyện cùng thầy cô để lắng nghe những khó khăn, cho đến khâu chuẩn bị từng phần quà gồm sách vở, chăn màn, quần áo và các vật dụng thiết yếu - tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với mong muốn mang đến những giá trị thật sự cho các em học sinh.

Chia sẻ về chuyến đi, Trâm Anh cho biết: "Khi trực tiếp nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, tận mắt chứng kiến đôi bàn tay bé nhỏ nâng niu những cuốn vở mới, tôi càng thấm thía rằng thiện nguyện không chỉ là trao quà, mà là trao niềm tin. Tôi tin rằng dù sinh ra ở đâu, mỗi em nhỏ đều xứng đáng được yêu thương và có cơ hội học tập để vươn tới tương lai".

Hoa Hậu Trái Đất Việt Nam 2025: Trâm Anh thay đổi thế giới bằng tình yêu và hành động!

Hoa hậu Trâm Anh hết mình trong hoạt động thiện nguyện- Ảnh 2.

" Hoa Hậu Trái Đất Việt Nam 2025" - Trâm Anh thay đổi thế giới bằng tình yêu và hành động

Với Trâm Anh, danh hiệu "Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025" không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lan tỏa tinh thần sẻ chia và lối sống bền vững. Cô quan niệm rằng giá trị của một Hoa hậu không nằm ở chiếc vương miện, mà ở những hành động tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Trâm Anh bày tỏ mong muốn trong tương lai có thể xây dựng một quỹ thiện nguyện lâu dài, nhằm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, đặc biệt là trẻ em vùng cao. Cô nhấn mạnh rằng thiện nguyện cần phải kiên trì và tâm huyết, bởi "sự chân thành và thấu hiểu mới chính là điều quan trọng nhất khi trao đi yêu thương".

Hoa hậu Trâm Anh hết mình trong hoạt động thiện nguyện- Ảnh 3.

Hoa hậu Trâm Anh hết mình trong hoạt động thiện nguyện

Trong thời gian tới, Trâm Anh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều dự án cộng đồng, đặc biệt tập trung vào giáo dục và bảo vệ môi trường, với mong muốn lan tỏa tinh thần sống xanh - sống bền vững và gieo thêm nhiều "hạt mầm" yêu thương cho xã hội.

Ngô Thị Trâm Anh (sinh năm 2006 đến từ Hải Dương) là Hoa hậu Trái đất Việt Nam (Miss Earth Vietnam) 2025, sở hữu chiều cao 1,74 m với hình thể cân đối (số đo ba vòng có số đo ba vòng 89-65-98cm) và vẻ ngoài ngọt ngào, rạng rỡ.

Người đẹp đang là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Hiện, song song với các hoạt động thiện nguyện, Ngô Thị Trâm Anh còn tích cực hoàn thiện các kỹ năng để chuẩn bị chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế vào năm sau.

Tin liên quan

Hoa khôi Trâm Anh muốn tiến xa ở Miss Earth Vietnam 2025

Hoa khôi Trâm Anh muốn tiến xa ở Miss Earth Vietnam 2025

(NLĐO)- Trâm Anh, cô gái Hà Nội sinh năm 2006 sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, là một trong những ứng viên nặng ký ở Miss Earth Vietnam 2025.

Diễn viên Lan Phương tái xuất màn ảnh sau biến cố hôn nhân đầy cảm xúc

Diễn viên Lan Phương nỗ lực ổn định cuộc sống sau biến cố hôn nhân. Cô chăm sóc hai con nhỏ và tái xuất màn ảnh với ngoại hình mới.

Nhan sắc Mỹ Tâm

(NLĐO) - Ngoài giọng ca đầy cảm xúc, nhan sắc Mỹ Tâm cũng là đề tài mà khán giả bàn luận.

Trâm Anh Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Trâm Anh Trâm Anh hết lòng với thiện nguyện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo