Hoa hậu Trâm Anh hết mình trong hoạt động thiện nguyện

"Hoa hậu Trái Đất Trâm Anh “Cùng em tới trường”: Hành trình thiện nguyện đầy cảm động tại vùng cao!”

Với sứ mệnh của một "Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025" - Ngô Thị Trâm Anh không chỉ gắn bó với những hoạt động bảo vệ môi trường mà còn luôn dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng.

Mới đây, cô cùng ê-kip đã thực hiện chuyến thiện nguyện mang tên "Cùng em tới trường", trao tặng hàng trăm phần quà thiết thực cho các em nhỏ tại ba ngôi trường vùng cao: Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô, Trường Mầm non Sùng Đô và Trường Mầm non Nậm Mười (xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai). Nơi Trâm Anh và ê-kip dừng chân là các điểm trường còn nhiều thiếu thốn, phần lớn học sinh là con em đồng bào Mông và Dao.

"Cùng em tới trường" là một dự án thiện nguyện, đồng thời cũng là hành trình yêu thương được Trâm Anh và ê-kip ấp ủ suốt nhiều tháng.

Từ việc khảo sát, trò chuyện cùng thầy cô để lắng nghe những khó khăn, cho đến khâu chuẩn bị từng phần quà gồm sách vở, chăn màn, quần áo và các vật dụng thiết yếu - tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với mong muốn mang đến những giá trị thật sự cho các em học sinh.

Chia sẻ về chuyến đi, Trâm Anh cho biết: "Khi trực tiếp nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, tận mắt chứng kiến đôi bàn tay bé nhỏ nâng niu những cuốn vở mới, tôi càng thấm thía rằng thiện nguyện không chỉ là trao quà, mà là trao niềm tin. Tôi tin rằng dù sinh ra ở đâu, mỗi em nhỏ đều xứng đáng được yêu thương và có cơ hội học tập để vươn tới tương lai".

Hoa Hậu Trái Đất Việt Nam 2025: Trâm Anh thay đổi thế giới bằng tình yêu và hành động!

Với Trâm Anh, danh hiệu "Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025" không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lan tỏa tinh thần sẻ chia và lối sống bền vững. Cô quan niệm rằng giá trị của một Hoa hậu không nằm ở chiếc vương miện, mà ở những hành động tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Trâm Anh bày tỏ mong muốn trong tương lai có thể xây dựng một quỹ thiện nguyện lâu dài, nhằm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, đặc biệt là trẻ em vùng cao. Cô nhấn mạnh rằng thiện nguyện cần phải kiên trì và tâm huyết, bởi "sự chân thành và thấu hiểu mới chính là điều quan trọng nhất khi trao đi yêu thương".

Hoa hậu Trâm Anh hết mình trong hoạt động thiện nguyện

Trong thời gian tới, Trâm Anh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều dự án cộng đồng, đặc biệt tập trung vào giáo dục và bảo vệ môi trường, với mong muốn lan tỏa tinh thần sống xanh - sống bền vững và gieo thêm nhiều "hạt mầm" yêu thương cho xã hội.

Ngô Thị Trâm Anh (sinh năm 2006 đến từ Hải Dương) là Hoa hậu Trái đất Việt Nam (Miss Earth Vietnam) 2025, sở hữu chiều cao 1,74 m với hình thể cân đối (số đo ba vòng có số đo ba vòng 89-65-98cm) và vẻ ngoài ngọt ngào, rạng rỡ.

Người đẹp đang là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Hiện, song song với các hoạt động thiện nguyện, Ngô Thị Trâm Anh còn tích cực hoàn thiện các kỹ năng để chuẩn bị chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế vào năm sau.