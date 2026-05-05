Giải trí

Hoa hậu Việt Nam hòa quyện giữa vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình

Yến Anh

(NLĐO)- Chiều 5-5, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động với chủ đề "Miền hương sắc".

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND TP Hải Phòng chỉ đạo tổ chức, định hướng gắn kết chặt chẽ giữa yếu tố văn hóa, giáo dục và trách nhiệm xã hội trong việc xây dựng hình mẫu người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động với chủ đề "Miền hương sắc"

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, khẳng định cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không hướng tới một hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà tìm kiếm những đại diện có khả năng truyền cảm hứng.

"Những người đẹp đăng quang sẽ hội tụ vẻ đẹp của trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến. Trong bối cảnh mới, một Hoa hậu vừa cần tỏa sáng về nhan sắc, vừa phải có năng lực tạo ảnh hưởng tích cực và bền vững trong xã hội. Mỗi mùa giải là một bước tiến để tiệm cận gần hơn với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại - bản lĩnh, nhân văn và giàu khát vọng đóng góp"- nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, trả lời tại họp báo

Nói thêm về chủ đề của mùa thi năm nay, BTC cho biết "Miền hương sắc" được lựa chọn bởi tính gợi mở và giàu cảm xúc. "Miền" là không gian rộng mở, nơi hội tụ hương, sắc, lòng nhân ái và khả năng lan tỏa giá trị cộng đồng.

Chủ đề năm nay hướng tới sự hòa quyện giữa vẻ đẹp nội tâm và ngoại hình, khuyến khích thí sinh thể hiện bản thân trong một không gian sáng tạo, giàu chiều sâu.

Các Hoa hậu Ngọc Hân và Huỳnh Thị Thanh Thủy

Một điểm nhấn của mùa giải năm nay là việc lựa chọn Hải Phòng làm địa phương đăng cai các vòng thi quan trọng. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, mang tinh thần cởi mở, năng động và khát vọng vươn xa.

Đây cũng là nơi từng ghi dấu với nhiều hoa hậu, á hậu của cuộc thi. Việc đưa các hoạt động về Hải Phòng thể hiện định hướng gắn kết cuộc thi với không gian trải nghiệm thực tế, qua đó lan tỏa hình ảnh địa phương và tạo điều kiện để thí sinh bộc lộ bản lĩnh.

Các Hoa hậu Ngọc Hân, Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hà Trúc Linh

Ông Hoàng Thọ Ninh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Thành Group, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Thành Media Hoàng Thọ Ninh, cho biết Hoa hậu Việt Nam 2026 được xác định là cột mốc đặc biệt khi đánh dấu lần tổ chức thứ 20. Format chương trình sẽ có nhiều đổi mới, từ sân khấu, kỹ thuật dàn dựng đến các dự án xã hội và hoạt động nhân ái. Mỗi phần thi đều được thiết kế với mục tiêu rõ ràng, giúp thí sinh phát huy khả năng thích nghi và tinh thần cống hiến.

Nền tảng số LaSoong được lựa chọn là hạ tầng công nghệ chính thức đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Hà Trúc Linh

Các danh hiệu chính gồm Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2, cùng hệ thống giải thưởng phụ và danh hiệu "Đại sứ/Người đẹp" theo 4 trụ cột giá trị của cuộc thi gồm "Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến".

Ban tổ chức nhận hồ sơ dự thi từ khi khởi động đến hết ngày 12-6 trên toàn quốc.

Hoa hậu Hà Trúc Linh

Vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 6; ghi hình hành trình thực tế vào tháng 6 và 7, phát sóng từ tháng 7 trên nền tảng số và mạng xã hội. Vòng chung khảo toàn quốc dự kiến vào tháng 8-2026.

Hoa hậu sẽ được nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng; Á hậu 1 nhận phần thưởng trị giá 300 triệu đồng; Á hậu 2 nhận phần thưởng trị giá 250 triệu đồng.

Hoa hậu Mai Phương thử sức với điện ảnh

Hoa hậu Mai Phương hóa thân thành Thị Hến (Hến Dẹo) trong phim điện ảnh "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh.

